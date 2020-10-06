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06 октября 2020, вторник, 06:30 249
Внешняя политика 2020-10-06T06:30:02+03:00
Українські Новини
Сегодня состоится 22-й саммит "Украина – ЕС"

Сегодня состоится 22-й саммит "Украина – ЕС"

Елена Новикова
Европейский союз, Украина-ЕС, Саммит Украина-ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Сотрудничество с ЕС, Владимир Зеленский, Шарль Мишель, Жозеп Боррель
Европейский Союз. Фото: edscuola.it
Европейский Союз. Фото: edscuola.it

Сегодня, 6 октября, состоится 22-й саммит между Европейским Союзом и Украиной, который будет первым двусторонним саммитом, проведенным физически в Брюсселе с момента вспышки пандемии COVID-19, передают Українські Новини.

Европейский Союз будет представлять Президент Европейского совета Шарль Мишель. Также в саммите примет участие Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Президент Владимир Зеленский будет представлять Украину.

Во время мероприятия лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений, в частности:

  • социально-экономическое влияние пандемии COVID-19 и поддержка Украины со стороны Евросоюза;
  • следующие шаги по внедрению Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли;
  • состояние дел с реформами в Украине.

Кроме того, участники саммита обсудят конфликт на востоке Украины, последние события в Беларуси, а также другие вопросы региональной и внешней политики.

Трансляция саммита будет доступна по ссылке.

Как сообщали Українські Новини, 5 октября, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая должна была присутствовать на саммите, ушла на самоизоляцию из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.

Также после саммита "Украина - ЕС" Владимир Зеленский посетит 7-8 октября Лондон с официальным визитом, в ходе которого проведет встречи с властями и подпишет договор о свободной торговле между Украиной и Великобританией после Brexit.

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