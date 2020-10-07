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07 октября 2020, среда, 09:06 2123
Общество 2020-10-07T09:07:50+03:00
Українські Новини
Из-за грозы микрорайон в Киеве остался без света

Из-за грозы микрорайон в Киеве остался без света

Валерия Драгомирова
Киев, Дождь, Гроза, Отключение электричества, отрадный
Дождь в Киеве.
Дождь в Киеве.

В среду в большинство областей Украины пришли дожди и сильный ветер. Так, из-за грозы в Киеве без света остался микрорайон Отрадный, что в Соломенском районе. 

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин. 

Сообщается, что электричество отсутствует в жилых домах, школах и детских садиках. А в окнах квартир видны зажженные свечи. 

В микрорайоне Отрадный пропал свет В микрорайоне Отрадный пропал свет

По данным синоптика Натальи Диденко, в Киеве среда обещает быть дождливой, с порывистым ветром. Днем еще будет сравнительно тепло, до +18 +19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют, что первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре. С 26-27 октября температура снизится до нуля, зарядят все усиливающиеся дожди. Они принесут нам холод, а 29-31 октября ожидаются даже ночные морозы до -3-5 градусов.

Также зимой 2020-2021 в Украине ожидается теплая погода с непродолжительными периодами морозов

Тем временем директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какая погода ждет украинцев осенью-2020

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