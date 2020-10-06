Трем знакам зодиака повезет во всех делах сегодня, — астролог

В то время, как в понедельник Близнецы, Девы и Водолеи сталкивались с неприятностями, сегодня звезды будут на стороне Тельцов, Стрельцов и Рыб. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака во вторник, 6 октября, расскажут Українські Новини.

Телец

День будет наполнен позитивными событиями. Звезды уверяют, что этот период благоприятен для планирования дел на перспективу, общения с близкими людьми. Настроение и самочувствие будут хорошими, а также Тельцам удастся избавиться от плохих привычек и показать себя с лучшей стороны. Кроме того, знакомства, которые завяжутся в вторник, будут длительными.

Стрелец

День подарит Стрельцам массу возможностей реализовать свои идеи и проявить себя. Во вторник можно заниматься планированием, больше общаться и выстраивать личные отношения. Важно выбрать верное направление движения, что позволит быстро достичь желаемого результата. Также день будет благоприятным для любых поездок и новых знакомств. Однако избежать финансовых трат не получится.

Рыбы

Этот день принесет Рыбам много новых впечатлений и хороших возможностей. Важно быть внимательным ко всему, что будет происходить вокруг. Это позволит не упустить свой шанс на успех. Первая половина вторника требовать от представителей знака максимальной отдачи. Свободного времени будет не так много, а вот после полудня можно отдохнуть и восстановить силы.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

Ранее сообщалось о том, какие астрономические явления ожидаются в октябре.

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