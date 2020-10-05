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05 октября 2020, понедельник, 16:28 259
Общество 2020-10-05T16:29:02+03:00
Українські Новини
Для безопасности пешеходов в Украине введут островки безопасности, чокеры и раделительные полосы

Для безопасности пешеходов в Украине введут островки безопасности, чокеры и раделительные полосы

Ольга Фандорина
Автомобили, Безопасность, Дороги, Пешеходы
Авто. Фото: Валерия Назаренко
Авто. Фото: Валерия Назаренко

Пока министерство инфраструктуры инициирует введение тестов, подтверждающих уровень профессиональной компетентности, в Украине с 1 ноября вступают в силу новые стандарты для безопасности пешеходов и теперь для "успокоения дорожного движения"и поддержания постоянной безопасной скорости появятся новые средства для урегулирования дорожного движения, кроме "лежачих полицейских". Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Отмечается, что до сих пор существовало только одно средство урегулирования движения - так называемый "лежачий полицейский". 

"Измененные стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они проектируются при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции", - говорится в сообщении.

Все другие устоявшиеся мировые практики инженеры-проектанты применяли только на свой страх и риск.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты рассматривают идею снимать на видео все экзамены и хранить записи, чтобы можно было проверить.

1 июня в Киеве заработала система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Уже спустя минуту в объектив камеры попался первый нарушитель. В итоге за первый день система собрала 35 тысяч случаев нарушения ПДД.

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