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06 октября 2020, вторник, 22:01 1072
Политика 2020-10-06T23:00:02+03:00
Українські Новини
Верховный представитель ЕС Боррель повторил, что Евросоюз - это не банк

Верховный представитель ЕС Боррель повторил, что Евросоюз - это не банк

Ольга Фандорина
Евросоюз, Банк, Жозеп Боррель, Помощь от ЕС
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заявил, что его слова о том, что ЕС - не банкомат, были вырваны из контекста, но поясняя свою позицию повторил, что Евросоюз не является банком, поэтому не предоставляет Украине помощь без требований.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции после 22-го саммита "Украина - ЕС" в Брюсселе (Бельгия), передают Українськi Новини.

Журналисты попросили уточнить, что Боррель имел в виду, говоря о том, что ЕС не является банкоматом.

"Не стоит вырывать слова из контекста. Это неадекватное выхватывание из контекста. Помощь, которую мы предоставляем Украине, - не без требований. Мы не просто банк или организация, которая раздает средства просто так. Мы хотим видеть Украину процветающей и защищенной. Эта наша помощь связана с реформами, чтобы разделять наши ценности", - ответил он.

Боррель добавил, что, обсуждая внутренние трансферы, ЕС также выдвигает требования к собственным членам.

"Они должны выполнить свои обязательства внутри ЕС. Предоставляемая нами помощь Украине - в наших интересах. Она связана с реформами. Это наше требование к Украине", - резюмировал он.

Ранее представительство Евросоюза в Украине убрало из статьи на сайте слова Борреля о том, что "ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом; лучший способ поддержать Украину - это помочь в реформировании страны".

Как сообщали Українськi Новини, во вторник в ходе саммита Украина подписала с ЕС три финансовых соглашения на 60 млн евро о помощи регионам, в первую очередь восточным, смягчении последствий климатических изменений и развитии ресурсоэффективности, а также о поддержке гражданского общества и реформ.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля Европейская комиссия одобрила предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

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