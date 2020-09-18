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  • Британские ученые выявили 6 форм COVID-19, а также назвали признаки и симптомы каждой
18 сентября 2020, пятница, 19:55 369 Список
Наука 2020-09-18T20:13:37+03:00
Українські Новини
Британские ученые выявили 6 форм COVID-19, а также назвали признаки и симптомы каждой

Британские ученые выявили 6 форм COVID-19, а также назвали признаки и симптомы каждой

Константин Долгий
Медицина, Наука, Covid-19, Пандемия коронавируса, исследования коронавируса
Ученые проводят исследования. Фото: depositphotos.com
Ученые проводят исследования. Фото: depositphotos.com

В то время как в США ученые обнаружили ранее неизвестную способность коронавируса нового типа проникать в мозг человека и оказывать влияние на него, их коллеги из Королевского колледжа Лондона разделили коронавирусную инфекцию на шесть основных форм.

Об этом сообщил британский таблоид Sky News, передают Українські Новини.

В ходе многочисленных исследований, участие в которых приняли участие пациенты с COVID-19 из Великобритании и США, медики смогли разделить заболевание на шесть основных форм и обособить каждую из них в зависимости от симптомов и степени тяжести.

Исследователи пришли к выводу, что каждый из шести кластеров симптомов, как правило, указывает на то, как будет прогрессировать COVID-19 у пациента и к насколько тяжелым последствиям может привести.

По результатам исследований удалось разделить протекание COVID-19 на такие формы.

  • Гриппоподобная, без лихорадки — у пациента наблюдается головная боль, потеря обоняния, мышечные боли и боли в груди. Также заболевший страдает от кашля и болей в горле. Лихорадка не возникает.
  • Гриппоподобная, с лихорадкой — к вышеперечисленным симптомам ученые добавили охриплость голоса и возникновение лихорадки.
  • Желудочно-кишечная форма — такое название она получила из-за того, что кроме симптомов первой и второй формы, у пациентов наблюдается диарея и потеря аппетита.
  • Четвертая форма — в данном случае заболевший начинает ощущать головную боль, потерю обоняния и вкуса. Появляется жар, сильный кашель и охриплость голоса. Также эта форма сопровождается болью в груди и общей утомляемостью организма.
  • Пятая форма — тело пациента сковывает сильная мышечная боль, кроме того боль ощущается в грудной клетке и в горле. Остальные симптомы напоминают признаки четвертой формы. Также заболевший ощущает спутанность сознания.
  • Шестая форма — самая опасная форма заболевания COVID-19. Характеризуется охриплостью, затрудненным дыханием и возникновением отдышки у пациента. Заболевший страдает от диареи, потери аппетита, многочисленных болей в голове, горле и суставах.

Авторы исследования отметили, что первые три формы были отнесены к условно легким. В их случае лишь небольшому проценту пациентов требуется поддержка с помощью аппаратов ИВЛ или кислородных концентраторов. Что касается остальных трех форм, то ученые определили их как тяжелые.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус SARS-CoV-2 может становиться причиной возникновения сахарного диабета. К такому выводу пришли ученые из Германии, которые неоднократно сталкивались с подобными случаями в период пандемии.

Также сообщалось, что первый известный случай заражения одновременно двумя штаммами коронавируса выявили медики в Эквадоре.

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