Ученые показали наиболее частые ошибки при ношении защитной маски

В то время как специалисты из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм респираторного заболевания COVID-19, их коллега — профессор Кэт Ноукс из Университета Лидса — показала, как неправильно носить защитную маску.

Как передают Українські Новини, об этом пишет британское издание The Guardian.

С момента начала пандемии коронавируса прошло уже девять месяцев, однако многие люди продолжают допускать ошибки при использовании одного из главных средств, которое помогает защититься от коронавируса. Речь идет о защитных масках.

Профессор Ноукс показала наиболее популярные версии ношения масок и объяснила, почему в данных ситуациях они не защищают от коронавируса.

1. Прорезание отверстия

Нередко можно заметить людей, особенно в кафе и ресторанах, которые прорезают в масках отверстия, чтобы можно было употреблять пищу и напитки не снимая ее. Это кажется разумным решением, однако на деле это не так, ведь капли с частицами коронавируса будут попадать в эти отверстия.

"Если бы у вас была крошечная щель, достаточная для того, чтобы пропустить через нее соломинку, это, вероятно, было бы намного лучше, чем вообще не надевать маску", — отметила профессор.

Однако, подчеркнула она, использовать такое отверстие необходимо лишь по назначению и стараться держать его закрытым в остальных ситуациях.

Прорезание отверстия для употребления напитков снижает защищенность. Фото: Sam Frost / The Guardian

2. Натягивание маски под нос

По словам Ноукс, натягивание маски под нос является обычной практикой для тех, кто хочет избавиться от пота и чувства жара, которое появляется под маской.

Профессор напомнила, что основная цель ношения маски — защитить окружающих людей от капель, который заболевший человек выделяет при кашле, чихании и разговоре. Также маска также может обеспечить некоторую защиту и здоровым людям, однако если оставить нос открытым, то это сведет на нет весь смысл ношения маски.

Открытый нос сводит на нет смысл ношения защитной маски. Фото: Sam Frost / The Guardian

3. "Пластырь для носа"

Так защитную маску иногда применяют в шумных ситуациях, когда необходимо читать по губам, чтобы понять смысл разговора.

Ноукс считает, что подобная тактика ношения маски обеспечивает еще более маленькую защиту, чем предыдущий вариант. Во-первых, заболевший человек будет без труда распространять капли с частицами вируса. Во-вторых, при таком ношении маски рискую заразиться те, кто привык дышать ртом.

Открытый рот притягивает еще больше капель, которые могут содержать коронавирус. Фото: Sam Frost / The Guardian

4. "Серьга"

Сделать один или два глотка свежего воздуха в момент перехода от одного магазина к другому очень хорошая идея, но с точки зрения снижения передачи вируса является совершенно бессмысленным.

"Если ваша маска упадет на пол, она соберет дополнительную грязь и микробы, которые затем перенесут на лицо", — заявила Ноукс.

Кроме того, если маску сдует подальше и носитель не захочет ее поднимать, это будет иметь негативные последствия для экологии.

Рот и нос остаются полностью открытым, что делает бессмысленным такой вид ношения маски. Фото: Sam Frost / The Guardian

5. Ношение маски на подбородке

Еще один не менее популярный способ носить защитную маску и не менее бессмысленный, ведь в таком случае маски не защищает ни заболевшего от распространения вируса, ни здорового человека.

"Представьте, что у вашего друга коронавирус, а вы сидите напротив него в пабе. На вашей маске окажется их вирус", — объяснила Ноукс.

При этом она добавила, что каждый раз, когда носитель будет поправлять доставляющую дискомфорт маску, он рискует через пальцы доставить коронавирус ко рту или носу.

Еще один стиль ношения маски, когда уровень защищенности органов дыхания равен нулю. Фото: Sam Frost / The Guardian

6. Использование шарфов и снудов

Шарфы и снуды, а также их альтернативы могут стать приемлемой альтернативой в ситуациях, когда у человека нет маски и нет возможности ее приобрести.

Стоит помнить, что только маска способна защитить человека от вдыхания крошечных капель, которые могут содержать частицы коронавируса.

"Следует искать ткань с плотным переплетением или, возможно, комбинацию разных тканей, потому что материалы могут взаимодействовать друг с другом, задерживая частицы", — рассказала профессор.

Шарфы не могут защитить человека от вдыхания мелких капель, на что способно защитная маска. Фото: Sam Frost / The Guardian

7. Пластиковые щитки

Не следует воспринимать такие щитки как надежное средство защиты от капель. Да, соглашается Ноукс, щиток сможет остановить крупные капли от кашляющего или чхающего в вашу сторону человека, однако более мелкие все равно обойдут его по бокам или снизу.

"Единственное, что они обеспечивают, чего нет в маске, — это защита ваших глаз", — сказала Ноукс.

Хорошую защиту пластиковый козырек может обеспечить лишь в комплексе с защитной маской и очками.

Ношение пластикового забрала помогает при защите от крупных капель и брызг. Фото: Sam Frost / The Guardian

Как сообщали Українські Новини, ранее члены британской организации Post Covid Syndrome Group опубликовали полный список симптомов, которые может испытывать человек при заражении коронавирусом и развитии заболевания COVID-19.

Также сообщалось, что специалисты из Турции пришли к выводу, что коронавирус заметно снижает уровень тестостерона у мужчин, что приводит к снижению сексуального влечения и ослаблению иммунитета.

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