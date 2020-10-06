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06 октября 2020, вторник, 20:34 1498
Медицина 2020-10-06T20:45:06+03:00
Українські Новини
Ученые выяснили, передается ли коронавирус через дверные ручки и выключатели

Ученые выяснили, передается ли коронавирус через дверные ручки и выключатели

Александр Савич
Исследования, Исследование, Распространение коронавируса, исследования коронавируса
Ученые заявляют, что коронавирус не передается через дверные ручки и выключатели. Фото: depositphotos.com
Ученые заявляют, что коронавирус не передается через дверные ручки и выключатели. Фото: depositphotos.com

Вслед за информацией о том, что частицы коронавируса могут надолго задерживаться в воздухе, стало известно, что американские ученые выяснили, передается ли коронавирусная инфекция через дверные ручки и выключатели. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, по утверждению ученых из Калифорнийского университета, исследования показали, что коронавирус не распространяется через такие поверхности, как дверные ручки или выключатели света.

"Моника Ганди, профессор медицины Калифорнийского университета, заявила, что "поверхностная проблема по сути исчезла".

Она добавила, что любой вирус, оставленный на поверхности, обычно недостаточно силен, чтобы вызвать заболевание", – передает Daily Mail.

Ученые пришли к выводу, что такие меры, как мытье рук и ограничение прикасаний к лицу, менее важны, чем социальное дистанцирование и ношение масок для предотвращения распространения вируса.

"Теперь мы знаем, что причина распространения не связана с прикосновением к поверхностям и глазам.

Настоящей причиной является близкое нахождение с кем-то, кто распространяет вирус из носа и рта, в большинстве случаев не зная об этом", – сообщает Daily Mail.

Отдельное исследование, опубликованное в Lancet, показало, что коронавирус, оставшийся на поверхности, несет лишь "очень небольшой" риск заражения.

Как сообщали Українські новини, ученые смоделировали сценарий второй волны коронавируса в Европе.

Также в Японии разработали лампу, которая убивает коронавирус.

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