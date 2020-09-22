Ультрафиолетовую лампу, которая способна убить коронавирус, показали в Японии

В то время как в Бразилии исследуют возможность лихорадки денге повышать иммунитет человека к коронавирусу, японский производитель светового оборудования Ushio Inc. показал ультрафиолетовую лампу Care 222, способную убивать коронавирус, и при этом не наносить вред человеку.

Об этом во вторник, 22 сентября, сообщило японское издание Kyodo News, передают Українські Новини.

Ультрафиолетовые лампы уже давно используются в качестве средств стерилизации, особенно в сферах медицины и пищевой промышленности. Однако, ультрафиолет нельзя использовать в помещениях, где находятся люди, так как его лучи вызывают рак кожи и оказывают негативное влияние на глаза.

Новая УФ-лапма Care 222 излучает ультрафиолетовые лучи с длиной волны в 222 нанометра, в отличие от обычных 254 нанометров, что делает их безопасными для человека.

По словам разработчиков, лампе необходимо 6-7 минут, чтобы нейтрализовать 99% микробов в воздухе и на поверхности предметов на площади до 3 квадратных метра.

Сообщается, что компания Ushio Inc. jбъединилась с Toshiba Lighting и ее дочкой Technology Corp для совместного производства ламп и светильников общего назначения с установленными излучателями Care 222.

Как сообщали Українські Новини, ранее американские эпидемиологи обновили рекомендации по очистке воздуха в помещениях, что может помочь сдерживать распространение коронавируса в закрытых условиях.

Кроме того, в Великобритании специалисты Королевского колледжа Лондона проанализировали симптомы и признакам коронавирусной инфекции и смогли выделить шесть основных форм протекания заболевания.

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