На Буковине учеников трех учебных заведений отправили на дистанционное обучение из-за COVID-19

В то время как в Минобразования объяснили, почему учащимся необязательно делать тест после самоизоляции, в Черновицкой области три учебных заведения закрыли на карантин из-за коронавируса.

Как передают Українські Новини, об этом сообщили в Департаменте образования и науки Черновицкой ОГА.

Так, три учебных заведения ушли на карантин в Сторожинецком районе области, это Спасская Буденецкая гимназии, а также лицей в Старых Бросковцах.

Кроме того, Чудейский учебно-воспитательный комплекс и Черновицкий лицей № 3 также объявили карантин из-за проведения ремонтных работ.

По словам представителей департаменте, на Буковине диагноз COVID-19 поставили 42 школьникам, еще 176 — находятся на подозрении.

Согласно данным Минздрава, с начала пандемии в Черновицкой области коронавирус выявили у 15 444 человек. Побороть заболевание COVID-19 смогли 8 360 жителей Буковины, еще 373 — погибли.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Буковине на дистанционное обучение перевели учеников шесть учебных заведений из-за выявленных случаев COVID-19 среди учащихся и персонала.

Также сообщалось, что 9 сентября в Черновцах прошел митинг, участники которого требовали возобновить работу учебных заведений в "красной" зоне.

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