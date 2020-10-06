25,9% опрошенных "Соцмониторингом" за "Слугу народа", 22% – за ОПЗЖ на выборах в Раду

Центр "Социальный мониторинг" по результатам социологического исследования, проведенного 20-29 сентября, сообщил, что разрыв рейтинга популярности политических партий "Слуга народа" (25,9%) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (22%) сократился до минимума.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

Респондентов просили ответить на вопрос "Если бы в ближайшую неделю (начало октября 2020 года) состоялись выборы в Верховную Раду Украины, за какую партию Вы проголосуете?". Так, согласно результатам опроса, преодолели бы 5-процентный проходной избирательный барьер и получили бы представительство в парламенте 4 партии.

А именно, среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором 1-е место с результатом в 25,9% голосов у "Слуги народа", а "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает уверенное 2-е место (22% респондентов).

У "Европейской солидарности" – 14,2%, у "Батьківщини" – 9,5%. Другие партии не имеют шансов получить представительство в парламенте.

Кроме того, 56,5% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг" в конце сентября, не доверяют Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также 38,4% респондентов поддерживают необходимость проведения досрочных президентских выборы, 43% опрошенных - за досрочные парламентские выборы.

В ходе соцопроса было опрошено 3 014 респондентов, проживающих в разных регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Опрос проводился методом индивидуального интервью. Погрешность выборки 1,1-1,9%.

Как сообщали Українські Новини, согласно августовскому опросу соцгруппы "Рейтинг" электоральный рейтинг "Слуги народа" на выборах в Раду снизился на 1,9% до 25,9% по сравнению с июльским опросом, у ОПЗЖ - вырос на 2,1% до 17,6%.

Согласно июльскому опросу "Соцмониторинга", рейтинг "Слуги народа" снизился на 0,7% до 29,8% по сравнению с июньским опросом, а у ОПЗЖ рейтинг вырос на 1,5% до 20,1%.

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