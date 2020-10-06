Король Таиланда Рама Х помиловал 16 заключенных украинцев по случаю своего дня рождения

Король Таиланда Рама Х по случаю своего дня рождения помиловал 16 заключенных украинцев, в то время как ранее сообщалось, что в Таиланде двух владельцев ресторана хотели посадить на тысячу лет, но посадили на 723 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Таиланде, передают Українськi Новини.

"По случаю Дня рождения тайского монарха Рамы Х в течение августа-декабря 2020 продолжается коллективное королевское помилование лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Королевства Таиланд, которое будет касаться и заключенных граждан Украины.

По предварительным результатам, все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины (16 человек) получили королевское помилование.

Два человека получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), семь человек – на 1/2, остальные семеро граждан Украины были полностью освобождены из-под стражи", – говорится в нем.

Посольство и впредь будет прилагать максимальные усилия для обеспечения соблюдения законных прав и интересов всех граждан Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме, в том числе тех, кто пока еще находится в местах лишения свободы этих стран.

Как сообщали Українські новини, в феврале украинка приняла роды в самолете, который летел в Таиланд.

Также в 2019 году король Таиланда лишил свою жену всех титулов за "слишком высокие амбиции".

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости