Король Таиланда Рама Х помиловал 16 заключенных украинцев по случаю своего дня рождения

Король Таиланда Рама Х по случаю своего дня рождения помиловал 16 заключенных украинцев, в то время как ранее сообщалось, что в Таиланде двух владельцев ресторана хотели посадить на тысячу лет, но посадили на 723 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Таиланде, передают Українськi Новини. "По случаю Дня рождения тайского монарха Рамы Х в течение августа-декабря 2020 продолжается коллективное королевское помилование лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Королевства Таиланд, которое будет касаться и заключенных граждан Украины. По предварительным результатам, все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины (16 человек) получили королевское помилование. Два человека получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1\/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), семь человек – на 1\/2, остальные семеро граждан Украины были полностью освобождены из-под стражи", – говорится в нем. Посольство и впредь будет прилагать максимальные усилия для обеспечения соблюдения законных прав и интересов всех граждан Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме, в том числе тех, кто пока еще находится в местах лишения свободы этих стран. Как сообщали Українські новини, в феврале украинка приняла роды в самолете, который летел в Таиланд. Также в 2019 году король Таиланда лишил свою жену всех титулов за "слишком высокие амбиции".