подписаться на рассылку
24.8 25.15
27.25 27.75
˟
04 февраля 2020, вторник, 16:09 70
Общество 2020-02-04T16:12:55+02:00
Українські Новини
Украинка приняла роды на борту самолета, который летел в Таиланд

Украинка приняла роды на борту самолета, который летел в Таиланд

Кира Молчанова
Самолет, Таиланд, Беременность, Роды, рождение ребенка
Елена Федченко с новорожденным малышом. Фото: Facebook/Елена Федченко
Елена Федченко с новорожденным малышом. Фото: Facebook/Елена Федченко

Пока ученые утверждают, что роды у современных женщин стали сложнее, украинский врач Елена Федченко приняла роды у гражданки Таиланда на борту самолета, который летел из Катара в Таиланд. Об этом Елена написала на своей странице в Facebook.

"Приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолет сел в Калькутте, ждем скорую. Но мама и ребенок здоровы", — написала в своем Facebook Елена Федорченко.

По профессии Елена — отоларинголог, но изучала акушерство.

Елена Федченко с новорожденным малышом. Фото: Facebook/Елена ФедченкоЕлена Федченко с новорожденным малышом. Фото: Facebook/Елена Федченко

Некоторые комментаторы под постом Елены удивляются, как беременную на поздних сроках пустили на борт. Украинка уточнила, что беременная до конца скрывала свое положение перед сотрудниками аэропорта и экипажем самолета.

На борту самолета родился здоровый мальчик.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году в Украине начались реформы вторичного звена, в рамках которых медучреждения будут получать выплаты за предоставленные услуги, в том числе роды.

Позднее в Министерстве здравоохранения рассказали о том, какие медицинские услуги будут бесплатными для украинцев с 1 апреля 2020 года.

Больше новостей о: Самолет Таиланд Беременность Роды рождение ребенка

В Мадриде самолет со 130 пассажирами экстренно сов...
Выбрали место, куда ездит большинство украинцев, -...
Жена Алека Болдуина потеряла ребенка на четвертом ...
В Португалии родился младенец "без лица"...
Кабмин и МВД отчитались о зарплате Авакова с разницей в 100 тыс. гривен
Рада проголосовала за сокращение количества депутатов с 450 до 300 в первом чтении
Новости
Мужчину, предлагавшего взятку за особый статус Львова, лишили свободы на 5 лет 16:32
Депутат Холодов потребовал отчет у главы таможни Нефедова 16:32
Большая партия табака изъята из незаконного оборота 16:24
В Одесской области больше 300 школ закрыли на карантин 16:23
Как отличить грипп от пневмонии: главные симптомы 16:20 Инфографика
больше новостей
В Украине ожидается ухудшение погодных условий: где сегодня опасно ездить 09:03
У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку 09:30
В 1 квартале 2020 потребители с автономным отоплением оплатят доставку газа на 50% меньше 09:40 Пресс-релиз
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
В Одесском СИЗО насмерть забили заключенного 22:52
больше новостей
Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко 16:54
Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского 18:42
Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко 17:12
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
Сегодня Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов с 450 до 300 07:00
больше новостей
Гривна взлетела: НБУ укрепил официальный курс нацвалюты на среду
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok