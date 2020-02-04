Украинка приняла роды на борту самолета, который летел в Таиланд

Пока ученые утверждают, что роды у современных женщин стали сложнее, украинский врач Елена Федченко приняла роды у гражданки Таиланда на борту самолета, который летел из Катара в Таиланд. Об этом Елена написала на своей странице в Facebook.

"Приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолет сел в Калькутте, ждем скорую. Но мама и ребенок здоровы", — написала в своем Facebook Елена Федорченко.

По профессии Елена — отоларинголог, но изучала акушерство.

Елена Федченко с новорожденным малышом. Фото: Facebook/Елена Федченко

Некоторые комментаторы под постом Елены удивляются, как беременную на поздних сроках пустили на борт. Украинка уточнила, что беременная до конца скрывала свое положение перед сотрудниками аэропорта и экипажем самолета.

На борту самолета родился здоровый мальчик.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году в Украине начались реформы вторичного звена, в рамках которых медучреждения будут получать выплаты за предоставленные услуги, в том числе роды.

Позднее в Министерстве здравоохранения рассказали о том, какие медицинские услуги будут бесплатными для украинцев с 1 апреля 2020 года.