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  • В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет
15 июня 2020, понедельник, 21:34 58
Мир 2020-06-15T21:34:28+03:00
Українські Новини
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет

В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет

Елизавета Кесельман
Тюрьма, Таиланд, Пожизненное заключение, тюремный срок
Тюрьма. Фото: pixabay
Тюрьма. Фото: pixabay

В Таиланде, где ранее урезали работу СМИ на фоне пандемии коронавируса, двух владельцев ресторана приговорили к 723 годам заключения после того, как они обманывали своих клиентов, продвигая нечестным путем свои морепродукты. Об этом сообщает CNN.

Согласно информации ведомства, первоначальный срок заключения составлял 1 446 лет, но после того, как обвиняемые признали вину, их срок уменьшили до 723 лет. Помимо этого, осужденные также обязаны заплатить штраф в размере $58 500.

Причиной столь радикального решения властей о таком сроке стал инцидент, связанный с продажей ваучеров. Отмечается, что рестораторы продавали клиентам ваучеры, которые давали им право использовать их буфет с морепродуктами по очень низкой цене — $3. Однако позже рестораторы отменили рекламную акцию, что привело к жалобам сотен недовольных клиентов.

Прокуроры заявили, что владельцы ресторана заранее знали, что акцию невозможно провести, поскольку такие продукты не могут стоить так дешево.

Как сообщали Українські Новини, в Испании впервые в истории приговорили к пожизненному заключению женщину. 

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