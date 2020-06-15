В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет

В Таиланде, где ранее урезали работу СМИ на фоне пандемии коронавируса, двух владельцев ресторана приговорили к 723 годам заключения после того, как они обманывали своих клиентов, продвигая нечестным путем свои морепродукты. Об этом сообщает CNN.

Согласно информации ведомства, первоначальный срок заключения составлял 1 446 лет, но после того, как обвиняемые признали вину, их срок уменьшили до 723 лет. Помимо этого, осужденные также обязаны заплатить штраф в размере $58 500.

Причиной столь радикального решения властей о таком сроке стал инцидент, связанный с продажей ваучеров. Отмечается, что рестораторы продавали клиентам ваучеры, которые давали им право использовать их буфет с морепродуктами по очень низкой цене — $3. Однако позже рестораторы отменили рекламную акцию, что привело к жалобам сотен недовольных клиентов.

Прокуроры заявили, что владельцы ресторана заранее знали, что акцию невозможно провести, поскольку такие продукты не могут стоить так дешево.

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