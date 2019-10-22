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  • Из князей в грязи: король Таиланда лишил всех титулов свою супругу за слишком "высокие амбиции"
22 октября 2019, вторник, 15:52 1001
Азия 2019-10-22T15:59:21+03:00
Українські Новини
Из князей в грязи: король Таиланда лишил всех титулов свою супругу за слишком "высокие амбиции"

Из князей в грязи: король Таиланда лишил всех титулов свою супругу за слишком "высокие амбиции"

Таиланд, Монархия, Королева, Король Таиланда, Консорт

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн лишил всех привилегий свою 34-летнюю фаворитку за стремление соответствовать уровню королевы. Об этом говорится в заявлении королевского двора, передает BBC News.

67-летний монарх Таиланда из всех женщин выделил 34-летнюю Сининат Вонгваджирапакди, которой даровал звание консорта (супруга правящего короля без титула королевы). Сининат стала первой женщиной с 1921 года, удостоившейся такого звания.

 

Однако, на днях, по всему миру разлетелась новость о том, что Сининат Вонгваджирапакди лишили всех титулов и военных регалий. За два месяца до этого король женился на начальнице службы своей охраны Сутхиде Тиджай, которая и получила официальный статус королевы. Она стала четвертой супругой 67-летнего монарха.

"Ее поведение считается неуважением к милости Его Величества... и вызвало разногласия среди придворных и недоразумения среди людей...Она пыталась поднять свое положение, как королева Сутхида", - говорится в заявлении.

Сининат Вонгваджирапакди - квалифицированная летчица и бывшая санитарка армии. До последних дней имела звание генерал-майора.

Королева Сутхида Тиджай - бывшая стюардесса и заместительница начальника королевской охраны, многие годы является неизменным путником монарха и всегда сопровождает его на публике.

Как сообщали Українські Новини, ранее бывший муж Меган Маркл женился на дочери миллиардера.

Кроме того, российские юмористы Петросян и Степаненко заявляли о разводе.

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