Король Таїланду Рама Х помилував 16 ув'язнених українців з нагоди свого дня народження

Тоді як раніше повідомлялося, що в Таїланді двох власників ресторану хотіли посадити на тисячу років, але посадили на 723 роки , король Таїланду Рама Х з нагоди свого дня народження помилував 16 ув'язнених українців.

Про це йдеться в повідомленні пресслужба посольства України в Таїланді, передають Українські Новини.

"З нагоди Дня народження тайського монарха Рами Х протягом серпня-грудня 2020 триває колективне королівське помилування осіб, які утримуються у виправних установах Королівства Таїланд, яке стосуватиметься і ув'язнених громадян України.

За попередніми результатами, всі без винятку ув'язнені в Таїланді громадяни України (16 осіб) отримали королівське помилування.

Двоє людей отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув'язнення (без урахування проведеного у в'язниці часу), сім людей — на 1/2, решта семеро громадян України були повністю звільнені з-під варти ", — йдеться в ньому.

Посольство і надалі докладатиме максимальних зусиль для забезпечення дотримання законних прав та інтересів усіх громадян України в Таїланді, Лаосі та М'янмі, в тому числі тих, хто поки ще перебуває в місцях позбавлення волі цих країн.

Як повідомляли Українські новини, у лютому українка прийняла пологи в літаку, який летів до Таїланду.

Також раніше набув чинності безвізовий режим України з Таїландом.

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