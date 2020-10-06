Король Таїланду Рама Х помилував 16 ув'язнених українців з нагоди свого дня народження

Тоді як раніше повідомлялося, що в Таїланді двох власників ресторану хотіли посадити на тисячу років, але посадили на 723 роки, король Таїланду Рама Х з нагоди свого дня народження помилував 16 ув'язнених українців. Про це йдеться в повідомленні пресслужба посольства України в Таїланді, передають Українські Новини. "З нагоди Дня народження тайського монарха Рами Х протягом серпня-грудня 2020 триває колективне королівське помилування осіб, які утримуються у виправних установах Королівства Таїланд, яке стосуватиметься і ув'язнених громадян України. За попередніми результатами, всі без винятку ув'язнені в Таїланді громадяни України (16 осіб) отримали королівське помилування. Двоє людей отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1\/6 від актуального терміну ув'язнення (без урахування проведеного у в'язниці часу), сім людей — на 1\/2, решта семеро громадян України були повністю звільнені з-під варти ", — йдеться в ньому. Посольство і надалі докладатиме максимальних зусиль для забезпечення дотримання законних прав та інтересів усіх громадян України в Таїланді, Лаосі та М'янмі, в тому числі тих, хто поки ще перебуває в місцях позбавлення волі цих країн. Як повідомляли Українські новини, у лютому українка прийняла пологи в літаку, який летів до Таїланду. Також раніше набув чинності безвізовий режим України з Таїландом.