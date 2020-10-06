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06 жовтня 2020, вівторок, 18:57 8
Суспільство 2020-10-06T20:15:02+03:00
Українські Новини
Король Таїланду Рама Х помилував 16 ув'язнених українців з нагоди свого дня народження

Король Таїланду Рама Х помилував 16 ув'язнених українців з нагоди свого дня народження

Александр Савич
Помилування, Таїланд, Українці, помилування ув'язнених
Король Таїланду помилував 16 ув'язнених українців.Фото: wikipedia.org
Король Таїланду помилував 16 ув'язнених українців.Фото: wikipedia.org

Тоді як раніше повідомлялося, що в Таїланді двох власників ресторану хотіли посадити на тисячу років, але посадили на 723 роки, король Таїланду Рама Х з нагоди свого дня народження помилував 16 ув'язнених українців.

Про це йдеться в повідомленні пресслужба посольства України в Таїланді, передають Українські Новини.

"З нагоди Дня народження тайського монарха Рами Х протягом серпня-грудня 2020 триває колективне королівське помилування осіб, які утримуються у виправних установах Королівства Таїланд, яке стосуватиметься і ув'язнених громадян України.

За попередніми результатами, всі без винятку ув'язнені в Таїланді громадяни України (16 осіб) отримали королівське помилування.

Двоє людей отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув'язнення (без урахування проведеного у в'язниці часу), сім людей — на 1/2, решта семеро громадян України були повністю звільнені з-під варти ", — йдеться в ньому.

Посольство і надалі докладатиме максимальних зусиль для забезпечення дотримання законних прав та інтересів усіх громадян України в Таїланді, Лаосі та М'янмі, в тому числі тих, хто поки ще перебуває в місцях позбавлення волі цих країн.

Як повідомляли Українські новини, у лютому українка прийняла пологи в літаку, який летів до Таїланду.

Також раніше набув чинності безвізовий режим України з Таїландом.

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