подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
06 октября 2020, вторник, 18:43 166
Европа 2020-10-06T19:00:02+03:00
Українські Новини
Женщина-трансгендер впервые стала вице-премьером одной из стран ЕС

Женщина-трансгендер впервые стала вице-премьером одной из стран ЕС

Александр Савич
Бельгия, Вице-премьер, ЛГБТ-сообщество, трансгендер
Женщина-трансгендер, Петра Де Суттер, стала вице-премьером Белигии. Фото: twitter/pdsutter
Женщина-трансгендер, Петра Де Суттер, стала вице-премьером Белигии. Фото: twitter/pdsutter

Женщина-трансгендер, Петра Де Суттер, впервые в истории стран Европейского Союза стала вице-премьером Бельгии, тогда как в январе сообщалось, что бельгийский суд оправдал трех врачей, которые провели эвтаназию женщине с психическими расстройствами. Об этом сама Петра Де Суттер сообщила на своей странице в Twitter.

Сообщается, что Петра Де Суттер получила портфель министра по делам государственных предприятий и государственной администрации.

"Я горжусь тем, что в Бельгии и на большей части Европейского Союза ваша гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой.

Я надеюсь, что мое назначение министром и заместителем премьер-министра может вызвать дебаты в странах, где это еще не так", – написала Петра Де Суттер.

Это первый случай в истории ЕС, когда женщина-трансгендер занимает подобную должность.

Ранее она была депутатом Европарламента, и назначена в правительство от Фламандской партии зеленых. Петра Де Суттер никогда не скрывала, что является женщиной-трансгендером, и активно участвует в движении ЛГБТ.

Как сообщали Українські новини, кинопремия "Оскар" ввела квоты при отборе фильмов для поддержки ЛГБТ.

Также в июле в "Слуге народа" предложили штрафовать за пропаганду ЛГБТ.

Больше новостей о: Бельгия Вице-премьер ЛГБТ-сообщество трансгендер

Бельгия фиксирует новые вспышки коронавируса. За н...
Резников заболел ангиной. Тест на COVID-19 отрицат...
Во время Прайда в Запорожье полиция задержала ради...
Киновселенная Marvel пополнится первым супергероем...
Для меня это просто отель, сейчас мы с женой ищем новое место, — Зеленский о резиденции в Конча-Заспе
ГосЧС ликвидировала 8 очагов пожара в Луганской области, 2 - локализовала
Новости
Король Таиланда Рама Х помиловал 16 заключенных украинцев по случаю своего дня рождения 18:57
Женщина-трансгендер впервые стала вице-премьером одной из стран ЕС 18:43
МАУ озвучила сумму убытков за 2020 год 18:36
Больница. Фото: Минздрав Украины / Facebook
Жителей Одессы с COVID-19 врачи отправляют лечиться домой из-за отсутствия мест в больнице, — волонтер 18:23 Видео
Зеленскому не доверяют уже больше 56% украинцев 18:00
больше новостей
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Количество госпитализированых с коронавирусом в Украине продолжает снижаться 10:32
НАБУ вызывает на допрос главу Окружного админсуда Киева Вовка на 9 и 12 октября 20:12
больше новостей
Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе 13:17
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда 14:52
Для меня это просто отель, сейчас мы с женой ищем новое место, — Зеленский о резиденции в Конча-Заспе 12:10
больше новостей
В Киеве зафиксировали более 25 тыс. случаев коронавируса с начала пандемии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok