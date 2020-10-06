Женщина-трансгендер впервые стала вице-премьером одной из стран ЕС

Женщина-трансгендер, Петра Де Суттер, впервые в истории стран Европейского Союза стала вице-премьером Бельгии, тогда как в январе сообщалось, что бельгийский суд оправдал трех врачей, которые провели эвтаназию женщине с психическими расстройствами. Об этом сама Петра Де Суттер сообщила на своей странице в Twitter.

Сообщается, что Петра Де Суттер получила портфель министра по делам государственных предприятий и государственной администрации.

"Я горжусь тем, что в Бельгии и на большей части Европейского Союза ваша гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой.

Я надеюсь, что мое назначение министром и заместителем премьер-министра может вызвать дебаты в странах, где это еще не так", – написала Петра Де Суттер.

Это первый случай в истории ЕС, когда женщина-трансгендер занимает подобную должность.

Ранее она была депутатом Европарламента, и назначена в правительство от Фламандской партии зеленых. Петра Де Суттер никогда не скрывала, что является женщиной-трансгендером, и активно участвует в движении ЛГБТ.

Как сообщали Українські новини, кинопремия "Оскар" ввела квоты при отборе фильмов для поддержки ЛГБТ.

Также в июле в "Слуге народа" предложили штрафовать за пропаганду ЛГБТ.

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