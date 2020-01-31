Бельгийский суд оправдал трех врачей, которые провели эвтаназию женщине с психическими расстройствами

Суд в Бельгии признал законным проведение эвтаназии, обвиняемыми ранее тремя врачами, женщине с психическими расстройствами, в незаконном отравлении. Об этом передает ВВС.

Отмечается, что в 2010 году врачи Джорис Ван Хоув, Нос Фрэнк Д. и психиатр Лив Тиенпонт подписали документ, который дал разрешение провести эвтаназию 38-летней Тине Нис.

В ходе проведения эвтаназии возник конфликт после жалобы родителей и сестры Тины о том, что процедура была проведена непрофессионально.

Также они заявляли, что у женщины не было неизлечимого психического расстройства, как того требует бельгийский закон об эвтаназии. Сестры Тины отмечали, что она хотела умереть из-за неудачных отношений.

Однако суд признал врачей невиновными в незаконных действиях. В ходе судебного разбирательства адвокаты подозреваемых жаловались на то, что с врачами обращались как с убийцами, хотя они действовали добросовестно.

Как сообщали Українські Новини, ранее Конституционный суд Италии постановил, что содействие в совершении самоубийства людям, которые неизлечимо больны и испытывают "невыносимые страдания", не всегда является преступлением.

Также австралийскому 104-летнему ученому провели эвтаназию.