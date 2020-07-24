В "Слуге народа" предлагают штрафовать на 136 тысяч гривен за пропаганду ЛГБТ

Депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис предлагают парламенту ввести штраф до 136 тыс. гривен за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма, после того, как ранее нардепы Олег Волошин и Александр Дубинский предложили ввести за это уголовную ответственность. Об этом говорится в законопроекте № 3917, зарегистрированном в Раде 22 июля, передают Українськi Новини.

Документом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 180-2 - пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, которая может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека.

Предлагается за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма, которая может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье моральное или духовное состояние и развитие человека, ввести штраф для граждан в размере 17 тыс. гривен (1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан), для юридических лиц - в размере 51 тыс. гривен (3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан).

За публичную пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма, которая выражается в публичной демонстрации образа жизни лиц, имеющих однополые сексуальные отношения или идентифицируют себя с полом, противоположным их биологической ориентации и поведению, предлагается налагать штраф в размере 85 тыс. гривен (5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан).

А за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма служебным или должностным лицом, а также зп содействие такой пропаганде предлагается налагать штраф в размере 136 тыс. гривен (8 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан).

Как сообщали Українськi Новини, накануне KyivPride на Родину-мать повесили флаг ЛГБТ, после чего социальные сети "взорвались гневом" и назвали подобный поступок цинизмом и позором.