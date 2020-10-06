Чиновники пройдут тесты на знание украинского языка в 2021 году

Национальная комиссия по стандартам государственного языка начнет серию экзаменов на знание украинского языка для чиновников с июня 2021 года, тогда как ранее сообщалось, что языковой омбудсмен против отмены обязательного ВНО по украинской литературе и попробует вернуть экзамен.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета Министров со ссылкой на слова уполномоченного по защите госязыка Тараса Креминя, передают Українськi Новини.

"Такие экзамены будут для всех чиновников без исключения. Июнь следующего года станет своеобразным рубиконом для тех чиновников, кто хочет по-настоящему продемонстрировать законопослушность и уважение к украинскому языку", – говорится в нем со ссылкой на слова языкового омбудсмена.

В сообщении подчеркивается, что Нацкомиссия начнет серию государственных экзаменов для госчиновников с высшего ранга на уровень владения украинским языком.

Как сообщали Українські новини, Фарион жестко отреагировала на безграмотность Совсун.

Также согласно соцопросу, 80% украинцев не считают развитие украинского языка первоочередной проблемой.

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