підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
06 жовтня 2020, вівторок, 17:21 8
Кабмін 2020-10-06T18:15:01+03:00
Українські Новини
Чиновники складатимуть тести на знання української мови у 2021 році

Чиновники складатимуть тести на знання української мови у 2021 році

Александр Савич
Чиновники, Українська мова, Іспити, знання мови, Мовний омбудсмен
Чиновники складатимуть тести на знання української мови. Фото: Pixabay
Чиновники складатимуть тести на знання української мови. Фото: Pixabay

Тоді як раніше повідомлялося, що мовний омбудсмен проти скасування обов'язкового ЗНО з української літератури й спробує повернути іспит, Національна комісія зі стандартів державної мови започаткує серію іспитів на знання української мови для чиновників з червня 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабінету Міністрів з посиланням на слова уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, передають Українські Новини.

"Такі іспити будуть для всіх чиновників без винятку. Червень наступного року стане своєрідним рубіконом для тих чиновників, хто хоче по-справжньому продемонструвати законослухняність і повагу до української мови", - йдеться в ньому з посиланням на слова мовного омбудсмена.

У повідомленні підкреслюється, що Нацкомісія започаткує серію державних іспитів для держчиновників з вищого рангу на рівень володіння українською мовою.

Як повідомляли Українські новини, Фаріон жорстко відреагувала на безграмотність Совсун.

Також згідно з соцопитуванням, 80% українців не вважають розвиток української мови першочерговою проблемою.

Більше новин про: Чиновники Українська мова Іспити знання мови Мовний омбудсмен

80% громадян України не вважають першочерговою про...
Закиди Креміня на адресу МОН щодо розділення ЗНО з...
Зеленський дозволив Кабміну зняти карантинні обмеж...
Іспит з математики стане обов'язковим для випускни...
Для мене це просто готель, зараз ми з дружиною шукаємо нове місце, – Зеленський про резиденцію в Конча-Заспі
ДСНС ліквідувала 8 осередків пожежі в Луганській області, 2 - локалізувала
Новини
Зеленському не довіряють вже більш ніж 56% українців 18:00
Справа про 890 га в Бучі: громада відстояла в апеляції право на землю, людей виселяти з ділянок не будуть 17:56
Шкарлет просить суд визнати протиправними дії щодо встановлення наявності плагіату в його роботах 17:52
У Білорусі заявили про початок другої хвилі коронавірусу 17:45
Суд залишив чинним арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка 17:36
більше новин
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси 10:37 Прес-реліз
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус 09:26 Інфографіка
більше новин
У Києві зафіксували понад 25 тис. випадків коронавірусу з початку пандемії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok