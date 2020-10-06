Чиновники складатимуть тести на знання української мови у 2021 році

Тоді як раніше повідомлялося, що мовний омбудсмен проти скасування обов'язкового ЗНО з української літератури й спробує повернути іспит, Національна комісія зі стандартів державної мови започаткує серію іспитів на знання української мови для чиновників з червня 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабінету Міністрів з посиланням на слова уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, передають Українські Новини.

"Такі іспити будуть для всіх чиновників без винятку. Червень наступного року стане своєрідним рубіконом для тих чиновників, хто хоче по-справжньому продемонструвати законослухняність і повагу до української мови", - йдеться в ньому з посиланням на слова мовного омбудсмена.

У повідомленні підкреслюється, що Нацкомісія започаткує серію державних іспитів для держчиновників з вищого рангу на рівень володіння українською мовою.

Як повідомляли Українські новини, Фаріон жорстко відреагувала на безграмотність Совсун.

Також згідно з соцопитуванням, 80% українців не вважають розвиток української мови першочерговою проблемою.

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