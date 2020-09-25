Это как нечищеные зубы, — Фарион жестко отреагировала на безграмотность Совсун

Нардеп и экс-заместитель министра образования Инна Совсун написала обращение к Минобразования с кучей ошибок. Его опубликовали и высмеяли в соцсети Facebook.

Бывшая депутат Ирина Фарион, в свою очередь, тоже отреагировала на скандал, процитировав Стуса.

"На эту тему Стус говорил: "письмо с ошибками - это как нечищеные зубы и немытые руки". Общество привело к власти грязных людей и чем больше грязи фокусируется в нашем обществе - тем больше ее выбрасывается на поверхность. И честно говоря, очень хорошо, что эта грязь таким способом "оприявнюється" ", - сказала Фарион.

Она также напомнила, как во времена Квита курс украинского языка был выброшен из вузов.

"Вот эти "девочки"- Совсун, Новосад, и "мальчики" типа Квита - они являются слугами чужих народов. Одни служат Москве, другие - Соросу. А там, где есть служба, нет преданности тому, что есть абсолютом. А грамматика принадлежит к абсолютным категориям. Видимо, придется процитировать и латинскую пословицу, что "грамматике подчиняются даже императоры", но не украинские представители власти всех ветвей.

Украинский язык как предмет и, в частности, пунктуация, а спецкурс по пунктуации должен быть абсолютно в каждом вузе, так как студент на самом деле имеет свой аппарат внутреннего восприятия информации уже мощнее чем в школе - этот спецкурс должен читаться в каждом вузе. Зато согласно распоряжению патрона Совсун - а ее патроном и опекуном был Сергей Квит, - на фоне, в соответствии с приказом Квит, который был издан в ноябре 2014 года, по всей стране было дано "фас" выбросить курс украинского языка из вузов. И сейчас массово этот курс сокращают.

Очевидно, что Совсун не учила украинского языка, а учила только английский, чтобы хорошо служить своим евро-господам, а отсюда и количество ошибок этого лица, которая просит МОН обратить внимание на МОН", - сказала Фарион.

По ее словам, безграмотное письмо Совсун, "является примером слабоумия всего украинского общества".

"Просто определенных людей это общество по своей воле выбрасывает на поверхность", - заключила филолог.

Заметим, что в своем письме в МОН, Инна Совсун неправильно указала имя главы ведомства, написала, "о не вмешательстве партии в политические процессы", и в конце концов попросила "МОН обратиться в МОН".

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