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17 сентября 2020, четверг, 21:38 24
Общество 2020-09-17T22:30:02+03:00
Українські Новини
Языковой омбудсмен против отмены обязательного ВНО по украинской литературе и попробует вернуть экзамен

Языковой омбудсмен против отмены обязательного ВНО по украинской литературе и попробует вернуть экзамен

Кира Молчанова
Образование, Тарас Креминь, Денис Шмыгаль, ВНО по украинскому языку и литературе
Книги. Фото: litakcent.com
Книги. Фото: litakcent.com

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь против отмены обязательного внешнего независимого оценивания по украинской литературе и намерен просить премьер-министра Дениса Шмыгаля и Министерство образования и науки пересмотреть данную норму.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Отмена обязательного ВНО по украинской литературе - это одна из самых больших угроз, которая может быть по отношению и к образовательной реформе, и государственной гуманитарной политике в целом", - написал он.

Также Креминь считает, что усвоить украинский язык без высокого уровня изучения украинской литературы невозможно, поэтому готовит обращение к Шмыгалю и Минобразования о пересмотре или отмене данной нормы.

Ранее Минобразования опубликовало условия поступления в вузы в 2021 году для общественного обсуждения, согласно которым в 2021 году впервые ВНО по украинскому языку и литературе предлагается сдавать на двух уровнях: только по языку или языку и литературе.

При этом результаты ВНО по украинскому языку будут использоваться для вступления на большинство специальностей, а для специальностей с повышенными требованиями к гуманитарным знаниям (гуманитарных, филологических и т.д.) - необходимо будет сдавать ВНО по языку и литературе.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Кабмин назначил языковым омбудсменом преподавателя украинского языка Креминя.

Верховная Рада разрешила выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма поступать во все украинские высшие учебные заведения без прохождения внешнего независимого тестирования (ВНО) по госзаказу.

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