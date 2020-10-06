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  • Член совета НБУ Шапран заявляет о попытке политического давления из-за своего коммеетария "о лихих 90-х"
06 октября 2020, вторник, 15:00 555
Политика 2020-10-06T16:45:03+03:00
Українські Новини
Член совета НБУ Шапран заявляет о попытке политического давления из-за своего коммеетария "о лихих 90-х"

Член совета НБУ Шапран заявляет о попытке политического давления из-за своего коммеетария "о лихих 90-х"

Кира Молчанова
НБУ, Нацбанк, Виталий Шапран, Тарас Березовец
Виталий Шапран. Фото: facebook.com/shapranv
Виталий Шапран. Фото: facebook.com/shapranv

Член совета Национального банка Виталий Шапран заявляет о попытке политического давления на него.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Вот я и дождался политического давления на НБУ. Политолог Тарас Березовец, которого связывают с политической деятельностью экс-Президента Петра Порошенко, позволил себе сделать пост в Facebook, где вытянул из контекста одно предложение из моего текста об эволюционном развитии корпоративного управления и исказил его содержание. Поэтому я открыто заявляю о попытке политического давления на меня как на члена совета НБУ со стороны лиц, которые обслуживают политическую оппозицию", - заявил Шапран.

Он также подчеркнул, что политическое давление на совет Нацбанка является недопустимым ни со стороны власти, ни со стороны оппозиции.

По его словам, акт попытки вмешательства в работу члена совета НБУ со стороны политической силы задокументирован и передан в Международный валютный фонд.

"Странным образом содержание поста Тараса Березовца совпадает по содержанию с утренним постом одного из членов правления, так называемого технократа, которому накануне совет центробанка выразил недоверие", - отметил Шапран.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2019 года Верховная Рада назначила членом совета Национального банка Виталия Шапрана.

Ранее Совет Национального банка объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу за нарушение распорядительных актов Нацбанка.

Первый замглавы Национального банка Катерина Рожкова объяснила, что получила выговор от Совета НБУ, потому что общалась со СМИ.

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