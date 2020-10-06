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  • Член ради НБУ Шапран заявляє про спробу політичного тиску через свій коментар "про лихі 90-і"
06 жовтня 2020, вівторок, 15:00 7
Політика 2020-10-06T15:45:01+03:00
Українські Новини
Член ради НБУ Шапран заявляє про спробу політичного тиску через свій коментар "про лихі 90-і"

Член ради НБУ Шапран заявляє про спробу політичного тиску через свій коментар "про лихі 90-і"

Кира Молчанова
НБУ, Катерина Рожкова, Віталій Шапран
Віталій Шапран. Фото: facebook.com/shapranv
Віталій Шапран. Фото: facebook.com/shapranv

Член ради Національного банку Віталій Шапран заявляє про спробу політичного тиску на нього.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ось я і дочекався політичного тиску на НБУ. Політолог Тарас Березовець, якого пов'язують з політичною діяльністю експрезидента Петра Порошенка, дозволив собі зробити пост у Facebook, де витягнув з контексту одну пропозицію з мого тексту про еволюційний розвиток корпоративного управління і спотворив його зміст. Тому я відкрито заявляю про спробу політичного тиску на мене як на члена ради НБУ з боку осіб, які обслуговують політичну опозицію ", - заявив Шапран.

Він також підкреслив, що політичний тиск на раду Нацбанку є неприпустимим ні з боку влади, ні з боку опозиції.

За його словами, акт спроби втручання в роботу члена ради НБУ з боку політичної сили задокументований і переданий до Міжнародного валютного фонду.

"Дивним чином утримання поста Тараса Березовця збігається за змістом з ранковим постом одного з членів правління, так званого технократа, яким напередодні рада центробанку висловив недовіру ", - зазначив Шапран.

Як повідомляли Українські Новини, в листопаді 2019 року Верховна Рада призначила членом ради Національного банку Віталія Шапрана.

Раніше Рада Національного банку оголосила догану першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови Дмитру Сологубу за порушення розпорядчих актів Нацбанку.

Перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова пояснила, що отримала догану від Ради НБУ, тому що спілкувалася зі ЗМІ.

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