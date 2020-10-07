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07 октября 2020, среда, 00:00 732 Карта
Жизнь 2020-10-07T00:00:01+03:00
Українські Новини
Проливные дожди с грозами и шквалами ветра накроют Украину: синоптик предупредила о непогоде

Проливные дожди с грозами и шквалами ветра накроют Украину: синоптик предупредила о непогоде

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко
Ветер. Фото: info-rm.com
Ветер. Фото: info-rm.com

В то время как над Украиной мощный циклон Brigitte схлестнулся с антициклоном, в среду по всем областям ожидаются значительные осадки в виде дождей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"7 октября, в большинстве областей пройдут периодические дожди и даже грозы. На Востоке Украины и в Запорожье антициклон руками и ногами упираться - не пустит дожди, здесь будет сухо и тепло", - написала она.

Ветер остается юго-восточного направления, порывистый.

Температура воздуха ночью +10 +15 градусов, на юге до +17, в восточных областях + 7 + 10 градусов. В течение дня 7 октября потеплеет до + 17 + 23 градусов, в южной части ожидается + 20 + 25 градусов.

В Киеве среда обещает быть дождливой, с порывистым ветром. Днем еще будет сравнительно тепло, до +18 +19 градусов.

"Погода, хотя и не прижимает холодом, но скачками атмосферного давления, мрачностью и дождливым ветром все же напоминает, что надо внимательнее прислушиваться к себе, одеваться соответственно прогноза и, собственно, самой погоде, не давать дополнительных шансов знакомым, ежегодным и новым вирусам", - резюмировала Диденко.

Напомним, синоптики прогнозируют, что первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре.

Также зимой 2020-2021 в Украине ожидается теплая погода с непродолжительными периодами морозов. 

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