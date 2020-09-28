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28 сентября 2020, понедельник, 19:58 128
Европа 2020-09-28T19:59:20+03:00
Українські Новини
В Румынии умерший человек победил на выборах мэра

В Румынии умерший человек победил на выборах мэра

Константин Долгий
Выборы, Румыния, Покойник, Коронавирус в Румынии, Пандемия коронавируса
Флаг Румынии. Фото: depositphotos.com
Флаг Румынии. Фото: depositphotos.com

В Румынии, власти которой ранее продлили действие режима ЧС из-за ситуации с коронавирусом, человек, больше недели назад умерший от COVID-19, одержал победу на местных выборах.

Как передают Українські Новини, об этом в воскресенье, 27 сентября, пишет Radio Europa.

Инцидент произошел в населенном пункте Девесалу в округе Олт на юге Румынии. На выборах в воскресенье выиграл Ион Алиман, который десять дней назад скончалась в результате коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что в Девесалу проголосовало 1 600 человек, из которых 1 020 отдали свои голоса за Алимана.

В связи с такой ситуацией обязанности мэра будет выполнять его заместитель. Несколько позже будут проведены частичные выборы.

Как сообщали Українські Новини, аналогичный случай произошел в Мексике в 2015 году. Тогда на выборах мэра города Юрекуаро победил мужчина, погибший за две недели до голосования.

Также сообщалось, в Мелитополе Запорожской области работник правоохранительных органов выписал штраф покойнику, у которого при жизни не было автомобиля.

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