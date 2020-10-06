Зеленский наградил 1 выжившего и 26 погибших в катастрофе Ан-26 медалями "За военную службу Украине"

Президент Владимир Зеленский наградил 1 выжившего и 26 погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 Вооруженных сил возле Чугуева (Харьковская область) медалями "За военную службу Украине".

Об этом говорится в указе №421 от 6 октября, передают Українськi Новини.

Самолет с 20 курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил и 7 членами экипажа разбился 25 сентября, совершая посадку на аэродроме воинской части во время плановых учебных полетов.

25 из них погибли на месте трагедии, курсант Виталий Вильховый умер на следующий день в больнице от полученных травм, а курсант Вячеслав Золочевский выжил и находится в больнице с травмами средней степени тяжести.

Зеленский наградил всех их за самоотверженное служение украинскому народу и образцовое выполнение воинского долга.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник в Харькове при участии Зеленского прошла церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе Ан-26.

Кроме того, за 7 дней расследования Госбюро расследований допросило 60 свидетелей по делу о крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области.



А в ВСУ считают версию теракта наименее вероятной.

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