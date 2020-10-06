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06 октября 2020, вторник, 13:16 208
Налоги 2020-10-06T14:15:02+03:00
Українські Новини
В Украине сократилось количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2021

В Украине сократилось количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2021

Елена Новикова
налоговая служба, налогоплательщики, крупные налогоплательщики, Реестр крупных налогоплательщиков
Налоги. Фото: imp.name
Налоги. Фото: imp.name

Количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2021 год сократилось на 254 юридических лица до 1 375, в то время, как ранее назвали ТОП-5 должников по налогам в Украине.

Об этом говорится в сообщении Налоговой службы, передают Українські Новини.

Государственная налоговая служба Украины утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2021, в него вошли 1 375 субъектов хозяйствования.

По сравнению с реестром на 2020 год количество предприятий сократилось на 254 плательщика.

Это связано с изменением критериев отнесения налогоплательщиков к категории крупных.

Так, согласно Налоговому кодексу Украины, крупный налогоплательщик - это, в частности, юридическое лицо, у которого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает эквивалент 50 млн евро, или общая сумма налогов, сборов, платежей, уплаченных в Государственный бюджет Украины (кроме таможенных платежей) за такой же период превышает эквивалент 1,5 млн евро.

Ранее общая сумма налогов, сборов, платежей, уплаченных в госбюджет, составляла 1 млн евро.

Включение предприятий в Реестр крупных налогоплательщиков на 2021 уже происходило по обновленным критериям.

Как сообщали Українські Новини, количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2020 год выросло на 12%, или на 187 юридических лиц до 1 660.

Также Владимир Зеленский пообещал IТ-шникам не увеличивать налоги.

Ранее сообщалось о том, что в Украине после повышения минималки с 4723 до 5000 грн вырастут и налоги для физлиц-предпринимателей (ФЛП.

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