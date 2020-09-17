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17 сентября 2020, четверг, 19:13 14
Экономика 2020-09-17T19:13:33+03:00
Українські Новини
Зеленский пообещал IТ-шникам не увеличивать налоги

Зеленский пообещал IТ-шникам не увеличивать налоги

Ольга Фандорина
Налоги, Владимир Зеленский, IТ-индустрия, IТ-сфера
IТ-индустрия. Фото: pixabay
IТ-индустрия. Фото: pixabay

Пока Зеленский обложил новым налогом зарубежные стартапы украинцев, также Владимир Зеленский выступает за сохранение налоговой ставки для работников IТ-сферы на уровне 5%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам встречи с представителями IТ-бизнеса во Львове в рамках рабочей поездки во Львовскую область, передают Українськi Новини.

"Один из шагов, которые государство может сделать, - не увеличивать налоговую нагрузку на эту отрасль... Государство всегда будет поддерживать IТ-индустрию, и налоги выше 5% не будут, потому что мы хотим, чтобы в Европе Украина была таким IТ-хабом... Именно с диджитал есть возможность ввести любые важные реформы. И то, о чем все говорят: нам нужна честная таможня, честные правоохранительные органы, надо побороть коррупцию - мы все понимаем, что человеческий фактор исправить очень сложно. И диджитал, ИТ-индустрия может это сделать", - добавил он во время общения со СМИ, отметив, что многие представители ведущих IТ-компаний из Беларуси обращаются в Украину для обеспечения работой.

Председатель ассоциации IT Ukraine Тарас Кицмей поблагодарил Зеленского за поддержку IТ-индустрии.

"...хотели бы попросить и в дальнейшем оказывать эту поддержку, этот налог в 5%", - сказал он.

Кицмей также выразил убеждение, что IТ-отрасль в Украине имеет перспективы развития, а сохранение такой налоговой ставки будет способствовать притоку кадров из-за рубежа и обеспечит сохранение талантливых специалистов в Украине.

Председатель ассоциации также констатировал, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, налоговые поступления от IT-индустрии выросли на 25%.

Руководитель львовского IТ-кластера Степан Веселовский рассказал Зеленскому, что в области IТ-сфера насчитывает 461 компанию с более чем 25 тыс. человек.

"Важно, что IТ-индустрия во Львове, или и в целом по стране, создает три дополнительных рабочих места в смежных индустриях, и фактически можем говорить, что они бюджетообразующие", - констатировал он.

Во время общения участники встречи также обратились к главе государства по вопросу наличия законодательства, которое способствовало бы защите IТ-специалистов, в частности делало бы невозможным безосновательное изъятие серверов и усиливало бы ответственность за такие действия.

Как сообщали Українські Новини, 16 января Верховная Рада усилила контроль за уплатой налогов.

За принятие во втором чтении соответствующего законопроекта №1209-1 и №1210 проголосовали 256 депутатов.

Кроме того, бизнес ожидает обнародования закона об ужесточении контроля за уплатой налогов.

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