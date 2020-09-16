Налоговая назвала ТОП-5 должников по налогам в Украине

Государственная налоговая служба отмечает, что долги по налогам и рентным платежам крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" на начало сентября составляли 15,4 млрд гривен.

Об этом Українським Новинам сообщили в Налоговой службе.

В частности, долг "Укрнефти" по статьям (тыс. гривен): рентная плата за пользование недрами для добычи нефти, начисленная до 1 января 2018 года, погашение налогового долга и возврат ошибочно или излишне уплаченных сумм до 31 декабря 2017 – составляет 8 370 262,79; рентная плата за пользование недрами для добычи природного газа, начисленная до 1 января 2018 года, погашение налогового долга и возврат ошибочно или излишне уплаченных сумм до 31 декабря 2017 - 3 313 602,43; налог на прибыль частных предприятий - 1 771 196,05; налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) - 1 731 595,67.

Помимо "Укрнефти" в пятерку наибольших должников перед госбюджетом также входят: ООО "Триолан Мани" с долгом 3 693 169,66 тыс. гривен, ООО "Парком Транс" - 1 961 117,06 тыс. гривен, ЧП "Петра-Резерв" - 1 760 962,14 тыс. гривен и договор о совместной деятельности от 24.12.1997 № 999/97 - уполномоченное лицо НГДУ "Полтаванефтегаз" ПАО "Укрнефть" - 1 684 134,38 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, по данным пресс-службы компании в январе-июле 2020 года "Укрнефть" уплатила 2,623 млрд гривен рентных платежей в бюджеты всех уровней, в том числе 131,12 млн гривен поступили в местные бюджеты.

В 2019 году "Укрнефть" уплатила 12,5 млрд гривен рентных платежей в бюджеты всех уровней.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнефть" увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% до 1,516 млн тонн.

50%+1 акция "Укрнефти" принадлежит НАК "Нефтегаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.

9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

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