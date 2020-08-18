Для физлиц-предпримателей вырастут налоги: сколько придется платить осенью

В Украине после повышения минималки с 4723 до 5000 грн вырастут и налоги для физлиц-предпринимателей (ФЛП).Об этом сообщает OBOZREVATEL.

"Единщики" второй группы (могут нанимать сотрудников) должны платить 20% минималки налога и 22% – ЕСВ. Сейчас это 944 и 1039 грн соответственно. С первого сентября платежи вырастут до 1000 и 1100 грн.

Отметим, рост минималки со временем компенсирует дополнительные расходы на зарплаты, уверен финансовый аналитик Егор Комов. Как подсчитали в Минфине, грядущее повышение до 5000 грн позволит дополнительно получить в Пенсионный фонд 1,2 млрд грн и еще 1,2 млрд грн подоходного налога в местный и государственный бюджеты.

"Повышение минимальной зарплаты приводит к пропорциональному росту налоговых отчислений. Здесь есть своя тонкая грань, после которой бизнес будет уходить в тень. Думаю, до 6000 грн сейчас можно практически безболезненно повысить минимальную зарплату. Но здесь нужно принимать решение исходя из позиции заинтересованных сторон и возможности бюджета", – добавляет аналитик Егор Комов.

Как сообщали Українськi Новини, за июнь средние номинальные заработки увеличились сразу на 9,8%, достигнув 11 579 гривен.

Также эксперт считает, что повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен.

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