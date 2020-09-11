Гендиректор "Укроборонпрома" подал заявление об увольнении, - Найем

Заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем заявил, что генеральный директор концерна Айварас Абромавичус подал заявление об увольнении, вто время, как за год его работы на посту входящие в госконцерн предприятия существенно снизили свои производственные показатели.

Об этом Найем сообщил в своем блоге в издании "Новое Время", передают Українськi Новини.

"Айварас Абромавичус написал заявление об увольнении и, согласно закону, новый генеральный директор будет назначен Президентом по представлению премьер-министра. И, как уже сообщали СМИ, такое представление в Офис Президента уже направлено. Независимо от того, когда и кто возглавит концерн, у нового руководителя будет право формировать свою команду, внедрять свою культуру управления компанией и реализовывать свое видение реформы", - сообщил Найем.

Он подчеркнул, что сейчас остро стоит вопрос о том, останется ли команда, которая сотрудничала с Абромавичусом, работать с новым руководителем.

Также Найем отметил, что нынешняя команда может остаться на своих должностях только при условии соблюдения ряда требований: продолжение реформирования, доведение процесса реформирования концерна до конца и политическая независимость новых назначений.

"Укроборонпром" — не частная собственность, а государственная компания, перед которой стоит четкая и понятная задача: производство качественных вооружений и военной техники для нужд армии... Внутренняя борьба за власть, возобновление нелегальных потоков и схем внутри компании... — и есть те красные линии, нарушение которых неприемлемы и не позволит многим оставаться в команде и продолжать работать в концерне. Если коротко, они сводятся к двум простым необходимым условиям: продолжение реформы и доведение ее до логического конца и отсутствие прямого политического влияния и вмешательства, которые неизбежно приводят к конфликту интересов, коррупции, скандалам, управленческому кризису и разрушению отрасли", - отметил Найем.

Как сообщали Українськi Новини, в июле гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус заявил, что рассматривает возможность ухода с занимаемой должности. Также депутат партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что представители власти пытаются без каких-либо обсуждений назначить гендиректором "Укроборонпрома" Сергея Тихонова, который занимает должность заведующего отделением безопасности и оборонно-промышленного комплекса в Офисе Президента.

Ранее Смелянский просил Зеленского вывести его из набсовета "Укроборонпрома"

Также Абромавичус выступал за возвращение гиганских зарплат членам набсоветов госкомпаний.

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