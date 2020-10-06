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  • Поднятие акциза на алкоголь повысит стоимость бутылки водки до 94-96 гривен, — Nemiroff
06 октября 2020, вторник, 12:12 193
Экономика 2020-10-06T13:00:02+03:00
Українські Новини
Поднятие акциза на алкоголь повысит стоимость бутылки водки до 94-96 гривен, — Nemiroff

Поднятие акциза на алкоголь повысит стоимость бутылки водки до 94-96 гривен, — Nemiroff

Валерия Драгомирова
Алкоголь, Nemiroff, Акциз на алкоголь
Водка. Фото: pixabay
Водка. Фото: pixabay

Главный исполнительный директор одного из крупнейших производителей водки компании "ЛВН Лимитед" (Винница, Nemiroff) считает, что цена бутылки водки объемом 0,5 л вырастет на 6-8% до 94-96 гривен в случае поднятия ставки акциза на алкоголь, предложенного Кабинетом Министров в проекте государственного бюджета на 2021 год.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"В проекте бюджета на 2021 год Кабмином снова закладывается поднятие акцизного налога на крепкий алкоголь на уровне 11-12%, что приведет к удорожанию условной бутылки водки 0,5 л на полке минимум на 5-7 гривен, хотя прямое увеличение акцизного налога составит только около 3 гривен", - сказал Сорочинский.

При этом он отметил, что в нынешней стоимости бутылки (89,4 гривны) стоимость спирта составляет 6 гривен против 42 гривен налогов.

Поэтому Сорочинский подчеркнул, что покупка государственного спиртзавода или строительство нового не сможет удешевить конечный продукт.

В то же время он заявил, что запрет на импорт спирта не позволяет качественно управлять ценообразованием в Украине, и демонополизация отрасли сможет исправить данную ситуацию.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде повысить акцизный налог на алкогольные изделия на 11,6%.

Ранее Марченко объяснил, почему правительство планирует повысить акцизы на сигареты и алкоголь

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