Акциз на алкогольные напитки может вырасти

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде повысить акцизный налог на алкогольные изделия на 11,6%. Соответствующий законопроект № 4101 был зарегистрирован 15 сентября, передают Українськi Новини. Так, предлагается повысить акциз на 11,6% на пиво - с 2,78 гривны\/литр до 3,1 гривны\/литр, на игристые вина - с 11,65 гривны\/литр до 13 гривен\/литр, на вина и другие сброженные напитки - с 8,02 гривны\/литр до 8,95 гривны\/литр. На крепкие алкогольные напитки предлагается повысить акциз с 126,96 гривны\/литр до 141,69 гривны\/литр, на сидр - с 1,06 гривны\/литр до 1,18 гривны\/литр. Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс. Как сообщали Українськi Новини, по данным официального портала ГФС, в первом полугодии 2020 налоговая милиция изъяла из незаконного оборота 1,5 млн литров спирта и 5,5 млн литров алкогольных напитков, из которых 75% и 84% реализовывались через сеть Интернет. А в карантин американцы стали переходить на "безалкогольный алкоголь".