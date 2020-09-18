Акциз на алкогольные напитки может вырасти

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде повысить акцизный налог на алкогольные изделия на 11,6%.

Соответствующий законопроект № 4101 был зарегистрирован 15 сентября, передают Українськi Новини.

Так, предлагается повысить акциз на 11,6% на пиво - с 2,78 гривны/литр до 3,1 гривны/литр, на игристые вина - с 11,65 гривны/литр до 13 гривен/литр, на вина и другие сброженные напитки - с 8,02 гривны/литр до 8,95 гривны/литр.

На крепкие алкогольные напитки предлагается повысить акциз с 126,96 гривны/литр до 141,69 гривны/литр, на сидр - с 1,06 гривны/литр до 1,18 гривны/литр.

Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс.

Как сообщали Українськi Новини, по данным официального портала ГФС, в первом полугодии 2020 налоговая милиция изъяла из незаконного оборота 1,5 млн литров спирта и 5,5 млн литров алкогольных напитков, из которых 75% и 84% реализовывались через сеть Интернет.

А в карантин американцы стали переходить на "безалкогольный алкоголь".

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