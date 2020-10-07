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07 октября 2020, среда, 05:45 1420 Инфографика
Общество 2020-10-07T08:00:02+03:00
Українські Новини
Украинским воспитателям дважды повысят зарплаты: когда и на сколько

Украинским воспитателям дважды повысят зарплаты: когда и на сколько

Валерия Драгомирова
Минобразования, МОН, повышение зарплат, Воспитатели
Зарплаты
Зарплаты

С 1 сентября зарплаты учителей увеличились примерно на 6%, а с 1 января 2021 размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников отрасли образования и науки увеличатся на 20%, с июля - еще на 8,3%.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет. 

Так, средняя расчетная заработная плата заведующего заведения дошкольного образования на сегодняшний день составляет 9 тыс. 262 гривны, с января 2021 увеличится до 11 тыс. 114 гривен, с июля 2021 - до 12 тыс. 042 гривен.

Средняя расчетная зарплата молодого воспитателя без категории и с малым стажем работы с сентября 2020 составляет 6 тыс. 534 гривны, с января 2021 составит 7 тыс. 839 гривен, с июля 2021 - 8 тыс. 494 гривны.

Воспитатель первой категории с сентября 2020 получает среднемесячную расчетную зарплату в размере 8 тыс. 705 гривен, с января 2021 она составит 10 тыс. 445 гривен, с июля 2021 - 11 тыс. 317 гривен.

У воспитателя высшей категории с сентября 2020 средняя расчетная заработная плата составляет 9 тыс. 280 гривен, с января 2021 повысится до 11 тыс. 134 гривен, с июля 2021 - 12 тыс. 065 гривен.

Средняя расчетная заработная плата музыкального руководителя высшей категории в сентябре 2020 составляет 8 тыс. 129 гривен, с января 2021 - 9 тыс. 754 гривны, с июля 2021 - 10 тыс. 569 гривен.

Воспитателям повысят зарплату в 2021 году 2 раза. Инфографика: МОНВоспитателям повысят зарплату в 2021 году 2 раза. Инфографика: МОН


Как сообщали Українські Новини, Кабмин утвердил государственный стандарт среднего образования.

Тем временем Минобразования начало ведение школьных е-журналов и е-дневников

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