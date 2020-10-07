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07 жовтня 2020, середа, 05:45 8
Суспільство 2020-10-07T07:00:02+03:00
Українські Новини
Українським вихователям двічі підвищать зарплати: коли і на скільки

Українським вихователям двічі підвищать зарплати: коли і на скільки

Валерия Драгомирова
МОН, підвищення зарплат, вихователі, Міністерство освіти і науки України
Зарплати
Зарплати

З 1 вересня зарплати вчителів збільшилися приблизно на 6%, а з 1 січня 2021 розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників галузі освіти і науки збільшаться на 20%, з липня — ще на 8,3%.

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет. 

Так, середня розрахункова заробітна плата завідувача закладу дошкільної освіти на сьогодні становить 9 тис. 262 гривні, з січня 2021 збільшиться до 11 тис. 114 гривень, з липня 2021 — до 12 тис. 042 гривень.

Середня розрахункова зарплата молодого вихователя без категорії і з малим стажем роботи з вересня 2020 становить 6 тис. 534 гривні, з січня 2021 становитиме 7 тис. 839 гривень, з липня 2021 — 8 тис. 494 гривні.

Вихователь першої категорії з вересня 2020 отримує середньомісячну розрахункову зарплату в розмірі 8 тис. 705 гривень, з січня 2021 вона становитиме 10 тис. 445 гривень, з липня 2021 — 11 тис. 317 гривень.

У вихователя вищої категорії з вересня 2020 середня розрахункова заробітна плата становить 9 тис. 280 гривень, з січня 2021 підвищиться до 11 тис. 134 гривень, з липня 2021 — 12 тис. 065 гривень.

Середня розрахункова заробітна плата музичного керівника вищої категорії у вересні 2020 становить 8 тис. 129 гривень, з січня 2021 — 9 тис. 754 гривні, з липня 2021 — 10 тис. 569 гривень.

Вихователям підвищать зарплату в 2021 році 2 рази. Інфографіка: МОНВихователям підвищать зарплату у 2021 році 2 рази. Інфографіка: МОН

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін затвердив державний стандарт середньої освіти.

Тим часом Міносвіти почало ведення шкільних е-журналів і е-щоденників

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