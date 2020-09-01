С сентября зарплаты учителей вырастут. Кому и на сколько повысят оклад

В Украине в результате повышения зарплат бюджетников с 1 сентября зарплаты учителей увеличатся примерно на 6%. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Так, сообщается, что сейчас учитель может иметь от 10-го до 14-го разряда. Оклад может составлять от 3826 до 5087 грн, по новым правилам – от 4050 до 5385 грн.

Кроме того, в постановлении Кабмина говорится, что руководители бюджетных предприятий должны сохранять разницу между зарплатами высококвалифицированных сотрудников и работников без специальных навыков. Для этого в правительстве предлагают доплачивать к окладу специальные выплаты.

"Голый" оклад бюджетника (тарифная ставка) не должен быть меньше, чем 44,5% минималки. Помимо самого оклада, государственные служащие получают разного рода прибавки, в результате зарплату "дотягивают" до уровня не меньше минимальной.

Отмечается, что новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года. При этом уже со следующего года все украинские учителя будут получать надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада (ставки заработной платы).

Как сообщали Українські Новини, с 1 сентября Верховная Рада увеличила минимальную зарплату с 4 723 гривен в месяц до 5 000 гривен.

Также в Министерстве финансов рассказали, как повышение "минималки" повлияет на инфляцию.

Ранее сообщалось, какие изменения ждут украинцев с сентября.

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