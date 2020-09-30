подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
30 сентября 2020, среда, 16:02 1146
Кабмин 2020-09-30T16:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмин утвердил новый госстандарт базового среднего образования

Кабмин утвердил новый госстандарт базового среднего образования

Елена Новикова
Кабмин, Образование, Среднее образование, Госстандарт среднего образования
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины утвердил государственный стандарт среднего образования, который вступит в силу с 2022 года, в то время, как согласно проекту бюджета на 2021 год, расходы на образование планируют повысить на 28%.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, он будет обозначать структуру и содержание образования.

Также в стандарте выделяются 11 основных компетенций, которые должны получить дети в школе: свободное владение государственным языком, способность общаться на иностранных языках, математика и технологическая компетентность, инновационность и открытость новым идеям, предприимчивость и финансовая грамотность, способность обучаться в течение жизни.

Госстандарт определяет требования к результатам обучения по 9 образовательным отраслям: языково-литературная, математическая, естественная, технологическая, информатическая, социальная и здравосохраняющая, гражданская и историческая, художественная и физическая культура.

Как сообщали Українські Новини, министр образования Сергей Шкарлет рассказал, как дистанционно учиться школьникам, у которых нет компьютеров.

Ранее Зеленский подписал закон о среднем образовании с 3 моделями изучения украинского языка для нацменьшинств.

Больше новостей о: Кабмин Образование Среднее образование Госстандарт среднего образования

Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму
Кабмин рекомендует перенести три рабочих дня в 2021
Новости
До шести выросло количество больниц для пациентов с COVID-19 в Харькове 16:41
Кабмин продлил программу "теплых кредитов" до 2022 16:32
Следствие не исключает, что причиной крушения Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, – Уруский 16:27
Расшифрованы "черные ящики" рухнувшего самолета АН-26 16:25
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
больше новостей
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Украинцы получают фейковые постановления о штрафах. Как отличить липовое "письмо счастья" от настоящего 05:30
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
больше новостей
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Кабмин хочет назначить 29-летнюю Анну Коваленко черниговским губернатором 18:52
"Украина – не банкомат", – Деркач предложил Западу вернуть 13 млрд долл. и забрать назад "соросят" 17:40
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok