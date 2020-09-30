Кабмин утвердил новый госстандарт базового среднего образования

Кабинет Министров Украины утвердил государственный стандарт среднего образования, который вступит в силу с 2022 года, в то время, как согласно проекту бюджета на 2021 год, расходы на образование планируют повысить на 28%.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, он будет обозначать структуру и содержание образования.

Также в стандарте выделяются 11 основных компетенций, которые должны получить дети в школе: свободное владение государственным языком, способность общаться на иностранных языках, математика и технологическая компетентность, инновационность и открытость новым идеям, предприимчивость и финансовая грамотность, способность обучаться в течение жизни.

Госстандарт определяет требования к результатам обучения по 9 образовательным отраслям: языково-литературная, математическая, естественная, технологическая, информатическая, социальная и здравосохраняющая, гражданская и историческая, художественная и физическая культура.

Как сообщали Українські Новини, министр образования Сергей Шкарлет рассказал, как дистанционно учиться школьникам, у которых нет компьютеров.

Ранее Зеленский подписал закон о среднем образовании с 3 моделями изучения украинского языка для нацменьшинств.

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