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01 октября 2020, четверг, 15:35 121 Документ
Кабмин 2020-10-01T16:30:02+03:00
Українські Новини
Минобразования потратило все выделенные из фонда по борьбе с COVID-19 деньги, Минсоцполитики — 2,5 млрд гривен

Минобразования потратило все выделенные из фонда по борьбе с COVID-19 деньги, Минсоцполитики — 2,5 млрд гривен

Елена Новикова
Минфин, Минобразования, Минсоцполитики, Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19, Фонд по борьбе с коронавирусом
Средства из фонда по борьбе с коронавирусом
Средства из фонда по борьбе с коронавирусом

Министерство образования и науки распределило все 52,5 млн гривен, выделенных ему из фонда по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, Министерство социальной политики - 2,5 млрд из 3,5 млрд гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Так, Минобразования из коронавирусного фонда получило 52,5 млн гривен, из которых кассовые расходы составили 52,5 млн гривен.

При этом средства распределены для возврата средств, уплаченных за предоставление услуги по проведению пробного внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Отмечается, что по состоянию на 16 сентября Приватбанком было возвращено 66% от суммы, или 34,9 млн гривен 141 791 участнику пробного ВНО, неиспользованными осталось - 17,5 млн гривен.

Минсоцполитики выделено средств в размере 3,5 млрд гривен, из них распределено 2,5 млрд гривен.

945,8 млн гривен направлено для оказания помощи на детей физическим лицам-предпринимателям.

Из них на помощь ФЛП с детьми министерством уже потрачено 829,6 млн гривен.

Такую ​​помощь получили 54 042 ФЛП.

Также министерством 2,3 млрд гривен направлены для выплаты материального обеспечения и страховых выплат, в том числе единовременного пособия членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от COVID-19.

Выплачено уже 1,5 млрд гривен.

В общем выплату материального обеспечения получили 11 178 человек, также осуществлено 10 выплат единовременного пособия членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, умерших от COVID-19, пособие по беременности и родам получили 18 688 человек, по временной нетрудоспособности - 172 904 человек и выплату пособия на погребение - 1 176 человек.

Также 233,3 млн гривен распределены и выплачены для осуществления страховых выплат, по состоянию на 1 сентября осуществлено 9 страховых выплат членам семей, родителям и родственникам медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, смерть которых наступила в результате инфицирования COVID-19.

 

Как сообщали Українськi Новини, Минкультуры получило 1 млрд гривен из фонда борьбы с коронавирусом на развитие креативных индустрий, из которых ничего не потратило.

Также Минздрав использовал 3,1% выделенных ему средств фонда борьбы с коронавирусом

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