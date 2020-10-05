Спасатели потушили в Луганской области 7 очагов пожара

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что многие очаги пожара в Луганской области уже ликвидированы и приступили к локализации еще одного возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Где уже ликвидированы пожары:

пожар лесной подстилки вблизи с. Байдовка Старобельского района на площади 50 га;

пожар лесной подстилки вблизи с. Чмыровка Старобельского района на площади 50 га;

пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района на площади 20 га;

лесной пожар вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района на площади 1,4 тыс. га;

пожар камыша и сухой растительности вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района на площади 6 га;

лесной пожар вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратово и Капитаново Новоайдарского района на площади 2,6 тыс. га;

лесной пожар вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское на площади 6 тыс. га.

Также сообщается, что локализован лесной пожар вблизи с. Ольховое Станично-Луганского района на площади 2 тыс. га. Таким образом, по состоянию на утро 5 октября семь ячеек пожаров ликвидированы, один очаг локализован, а также принимаются меры по локализации очага пожара лесного массива в районе с. Смоляниново.

Ранее из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек. 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом.

Кроме того, на территории Луганской области продолжается тушение пожаров.

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