подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
06 октября 2020, вторник, 09:20 1164
Происшествия 2020-10-06T09:37:37+03:00
Українські Новини
В Ивано-Франковске буря срывала крыши, валила деревья и столбы

В Ивано-Франковске буря срывала крыши, валила деревья и столбы

Кира Молчанова
Ивано-Франковск, Ураган, Буря, Непогода, ГСЧС, Последствия непогоды
Последствия бури в Ивано-Франковске. Фото ГСЧС
Последствия бури в Ивано-Франковске. Фото ГСЧС

Вечером 5 октября на Ивано-Франковск обрушилась буря, о которой предупреждали метеорологи. Ветер срывал крыши с домов, валил деревья и линии электропередач.

 Об этом на странице в Facebook сообщил городской глава Руслан Марцинкив.

"Буря наделала беды! Сорвало крышу на Доме печали, много поваленных деревьев, повреждены электрические опоры в нескольких микрорайонах", – написал глава Ивано-Франковска.

Позднее в пресс-службе ГСЧС рассказали, что вечером 5 октября в городе были ливневые дожи с сильными порывами ветра. В результате некоторые районы города подтопило, деревья падали на дороги, здания и припаркованные автомобили. Упавшие деревья порвали линий электропередач.

По состоянию на 5:00 6 октября спасателей в Ивано-Франковской области совершено 50 выездов на ликвидацию последствий непогоды, во время которых распилили 43 дерева, освободили 15 автомобилей, расчистили 2 прохода к жилым домам и 2 магазинам.

Всего последствия непогоды ликвидировали 46 человек личного состава ГСЧС в Ивано-Франковской области и 11 единиц техники.

Погибших и травмированных в результате непогоды нет.

Последствия бури в Ивано-Франковске. Фото: Facebook Руслан МарцинкивПоследствия бури в Ивано-Франковске. Фото: Facebook Руслан Марцинкив

Последствия бури в Ивано-Франковске. Поврежденная крыша. Фото: Facebook Руслан МарцинкивПоследствия бури в Ивано-Франковске. Поврежденная крыша. Фото: Facebook Руслан Марцинкив

Упало дерево. Фото: Facebook Руслан МарцинкивУпало дерево. Фото: Facebook Руслан Марцинкив

Спасателям пришлось пилить деревья бензопилами. Фото: Facebook Руслан МарцинкивСпасателям пришлось пилить деревья бензопилами. Фото: Facebook Руслан Марцинкив

Парк после урагана. Фото: Facebook Руслан МарцинкивПарк после урагана. Фото: Facebook Руслан Марцинкив

Дерево упало на машину. Фото: ГСЧСДерево упало на машину. Фото: ГСЧС

С дома скорби сорвало крышу. Фото: Facebook Руслан МарцинкивС дома скорби сорвало крышу. Фото: Facebook Руслан Марцинкив

Последствия бури в Ивано-Франковске. Фото: Facebook Руслан МарцинкивПоследствия бури в Ивано-Франковске. Фото: Facebook Руслан Марцинкив

Последствия бури в Ивано-Франковске. Фото: Facebook Руслан МарцинкивПоследствия бури в Ивано-Франковске. Фото: Facebook Руслан Марцинкив

Как сообщают Українські Новини, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что многие очаги пожара в Луганской области уже ликвидированы и приступили к локализации еще одного возгорания.

Тем временем, возле Станицы Луганской возник еще один пожар: огонь стал подбираться к электроподстанциям и газопроводу. От высокой температуры стали детонировать неразорвавшиеся снаряды.

Больше новостей о: Ивано-Франковск Ураган Буря Непогода ГСЧС Последствия непогоды

Пожар на Луганщине захватил уже 20 тыс. га леса и ...
На Ивано-Франковскую область обрушилась пылевая бу...
Буря в Волынской области срывала крыши с домов и в...
Ураган в Киеве ночью повалил десятки деревьев. Пов...
Количество летальных случаев от коронавируса выросло почти в три раза за сутки
Сегодня состоится 22-й саммит "Украина – ЕС"
Новости
Пожар в товарных вагонах. Фото: ГСЧС
В Киеве на железнодорожной станции горели "товарняки" 11:23
Самолет, упавший на Киевщине, был самодельным, — полиция 11:06
Рожкова объяснила получение выговора от Совета НБУ общением со СМИ 11:06
Рубль подешевел в обменниках. Курс российской нацвалюты на 6 октября 11:00
В Украине резко выросло количество госпитализированных из-за COVID-19 10:58
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
Количество госпитализированых с коронавирусом в Украине продолжает снижаться 10:32
В Киеве за сутки умерли 8 больных коронавирусом. В каких районах столицы больше всего заболевших 18:23
больше новостей
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе 13:17
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, — Шмыгаль 12:59
Авиаперелеты Зеленского в сентябре стоили 3,4 млн гривен 16:11
больше новостей
Доллар продолжает дорожать. Официальный курс валют на сегодня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok