В Ивано-Франковске буря срывала крыши, валила деревья и столбы

Вечером 5 октября на Ивано-Франковск обрушилась буря, о которой предупреждали метеорологи. Ветер срывал крыши с домов, валил деревья и линии электропередач.

Об этом на странице в Facebook сообщил городской глава Руслан Марцинкив.

"Буря наделала беды! Сорвало крышу на Доме печали, много поваленных деревьев, повреждены электрические опоры в нескольких микрорайонах", – написал глава Ивано-Франковска.

Позднее в пресс-службе ГСЧС рассказали, что вечером 5 октября в городе были ливневые дожи с сильными порывами ветра. В результате некоторые районы города подтопило, деревья падали на дороги, здания и припаркованные автомобили. Упавшие деревья порвали линий электропередач.

По состоянию на 5:00 6 октября спасателей в Ивано-Франковской области совершено 50 выездов на ликвидацию последствий непогоды, во время которых распилили 43 дерева, освободили 15 автомобилей, расчистили 2 прохода к жилым домам и 2 магазинам.

Всего последствия непогоды ликвидировали 46 человек личного состава ГСЧС в Ивано-Франковской области и 11 единиц техники.

Погибших и травмированных в результате непогоды нет.

Последствия бури в Ивано-Франковске. Фото: Facebook Руслан Марцинкив

Последствия бури в Ивано-Франковске. Поврежденная крыша. Фото: Facebook Руслан Марцинкив

Упало дерево. Фото: Facebook Руслан Марцинкив

Спасателям пришлось пилить деревья бензопилами. Фото: Facebook Руслан Марцинкив

Парк после урагана. Фото: Facebook Руслан Марцинкив

Дерево упало на машину. Фото: ГСЧС

С дома скорби сорвало крышу. Фото: Facebook Руслан Марцинкив

Последствия бури в Ивано-Франковске. Фото: Facebook Руслан Марцинкив

Последствия бури в Ивано-Франковске. Фото: Facebook Руслан Марцинкив

Как сообщают Українські Новини, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что многие очаги пожара в Луганской области уже ликвидированы и приступили к локализации еще одного возгорания.

Тем временем, возле Станицы Луганской возник еще один пожар: огонь стал подбираться к электроподстанциям и газопроводу. От высокой температуры стали детонировать неразорвавшиеся снаряды.

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