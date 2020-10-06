В Івано-Франківську буря зривала дахи, валила дерева і стовпи

У понеділок ввечері, 5 жовтня, на Івано-Франківськ обрушилася буря, про яку попереджали метеорологи . Вітер зривав дахи з будинків, валив дерева та лінії електропередач.

Про це на сторінці в Facebook повідомив міський голова Руслан Марцінків.

"Буря наробила біди! Зірвало дах на Будинку смутку, багато повалених дерев, пошкоджені електричні опори в декількох мікрорайонах", - написав глава Івано-Франківська.

Пізніше в пресслужбі ДСНС розповіли, що ввечері 5 жовтня в місті були зливові дожі з сильними поривами вітру. В результаті деякі райони міста підтопило, дерева падали на дороги, будівлі та припарковані автомобілі. Дерева, що впали порвали ліній електропередач.

Станом на 5:00 6 жовтня рятувальників в Івано-Франківській області скоєно 50 виїздів на ліквідацію наслідків негоди, під час яких розпиляли 43 дерева, звільнили 15 автомобілів, розчистили 2 проходу до житлових будинків та 2 магазинах.

Всього наслідки негоди ліквідовували 46 осіб особового складу ДСНС в Івано-Франківській області та 11 одиниць техніки.

Загиблих і травмованих в результаті негоди немає.

Наслідки бурі в Івано-Франківську. Фото: Facebook Руслан Марцінків

Наслідки бурі в Івано-Франківську. Пошкоджений дах. Фото: Facebook Руслан Марцінків

Впало дерево. Фото: Facebook Руслан Марцінків

Рятувальникам довелося пиляти дерева бензопилами. Фото: Facebook Руслан Марцінків

Парк після урагану. Фото: Facebook Руслан Марцінків

Дерево впало на машину. Фото: ГСЧС

З будинку скорботи зірвало дах. Фото: Facebook Руслан Марцінків

Наслідки бурі в Івано-Франківську. Фото: Facebook Руслан Марцінків

Наслідки бурі в Івано-Франківську. Фото: Facebook Руслан Марцінків

Як повідомляють Українські Новини, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що багато осередки пожежі в Луганській області вже ліквідовано і приступили до локалізації ще одного загоряння.

Крім того, у Станично-Луганському районі Луганської області почали детонувати снаряди. Пожежа спостерігається між населеними пунктами Ніжньотепле і Артема.

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