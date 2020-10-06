В Івано-Франківську буря зривала дахи, валила дерева і стовпи

У понеділок ввечері, 5 жовтня, на Івано-Франківськ обрушилася буря, про яку попереджали метеорологи. Вітер зривав дахи з будинків, валив дерева та лінії електропередач. Про це на сторінці в Facebook повідомив міський голова Руслан Марцінків. "Буря наробила біди! Зірвало дах на Будинку смутку, багато повалених дерев, пошкоджені електричні опори в декількох мікрорайонах", - написав глава Івано-Франківська. Пізніше в пресслужбі ДСНС розповіли, що ввечері 5 жовтня в місті були зливові дожі з сильними поривами вітру. В результаті деякі райони міста підтопило, дерева падали на дороги, будівлі та припарковані автомобілі. Дерева, що впали порвали ліній електропередач. Станом на 5:00 6 жовтня рятувальників в Івано-Франківській області скоєно 50 виїздів на ліквідацію наслідків негоди, під час яких розпиляли 43 дерева, звільнили 15 автомобілів, розчистили 2 проходу до житлових будинків та 2 магазинах. Всього наслідки негоди ліквідовували 46 осіб особового складу ДСНС в Івано-Франківській області та 11 одиниць техніки. Загиблих і травмованих в результаті негоди немає. Наслідки бурі в Івано-Франківську. Фото: Facebook Руслан Марцінків Наслідки бурі в Івано-Франківську. Пошкоджений дах. Фото: Facebook Руслан Марцінків Впало дерево. Фото: Facebook Руслан Марцінків Рятувальникам довелося пиляти дерева бензопилами. Фото: Facebook Руслан Марцінків Парк після урагану. Фото: Facebook Руслан Марцінків Дерево впало на машину. Фото: ГСЧС З будинку скорботи зірвало дах. Фото: Facebook Руслан Марцінків Наслідки бурі в Івано-Франківську. Фото: Facebook Руслан Марцінків Наслідки бурі в Івано-Франківську. Фото: Facebook Руслан Марцінків Як повідомляють Українські Новини, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що багато осередки пожежі в Луганській області вже ліквідовано і приступили до локалізації ще одного загоряння. Крім того, у Станично-Луганському районі Луганської області почали детонувати снаряди. Пожежа спостерігається між населеними пунктами Ніжньотепле і Артема.