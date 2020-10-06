Протестующие в Кыргызстане захватили Белый дом и освободили экс-президента. Один человек погиб, сотни раненых

В столице Кыргызстана Бишкеке в ночь на 6 октября протестующие захватили здание парламента - Белый дом - и он загорелся.

По данным на утро 6 октября, число пострадавших в столкновениях с силовиками возросло до 590, один человек погиб. Протестующие уже освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которого посадили на 11 лет с конфискацией имущества, а также бывшего премьер-министра страны Сапара Исакова из колонии.

Об этом сообщает РИА "Новости" в своем Telegram-канале.

По словам представителя ведомства, 439 человек после оказания первой помощи были направлены на амбулаторное лечение, 150 - госпитализированы. 13 пострадавших находятся в реанимации.

Столкновения в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Демонстранты требуовали проведения повторных выборов. Для разгона манифестантов милиция применяет водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия), "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия), "Кыргызстан"(центристская партия) и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.

Как сообщали Укранїнські Новини, 7 августа 2019 года, спецслужбы Кыргызстана попытались штурмовать резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека. Но сделать им этого не удалось, поскольку на защиту экс-главы государства стали его сторонники, в ходе чего возник жесткий конфликт, где погиб человек.

После ареста Атамбаева, на его супругу, Раису Атамбаеву открыли уголовное производство.

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