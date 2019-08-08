Во время жестокого конфликта между экс-президентом Киргизии и спецназом погиб человек

7 августа спецслужбы Кыргызстана попытались задержать Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека. Однако на защиту бывшего президента встали его сторонники, и задержать силовикам его не удалось. Как сообщает "Радио Свобода", в процессе операции пострадало 52 человека, один из спецназовцев скончался.

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По словам самого чиновника, вступившиеся за него соратники были безоружны, а сам он стрелял при попытке его задержать, передает русская служба BBC.

"У моих сторонников не было даже рогатки, это все врут по телевизору. Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят", - заявил он в четверг.

Атамбаев также подтвердил информацию, что несколько спецназовцев, участвовавших в операции, были взяты в заложники после попытки штурма.

"Это чьи-то дети, и я понимаю это. Мы их обязательно отпустим. Большинство мы отпустили еще вчера", - пообещал он.

Бывший президент заявил, что намерен в четверг вывести своих сторонников на бессрочный митинг в Бишкеке с требованием отставки действующего президента.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности в четверг обвинил своего предшественника в нарушении основного закона страны.

"Алмазбек Атамбаев, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона, грубо попрал Конституцию и законы Киргизии... Долг государства - обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами", - заявил он.

Госкомитет Национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана призвал граждан страны не откликаться на призывы "к противоправным акциям", которые поступают "со стороны отдельных сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки".

Как сообщали Українські Новини, 30 октября 2011 года на президентских выборах в Кыргызстане, согласно подсчетам 95% бюллетеней, победил премьер-министр страны Алмаз Атамбаев. Его поддержали 62,95% избирателей. 1 декабря 2011 года Алмазбек Атамбаев официально вступил на должность главы киргизского государства.

27 июня парламент Кыргызстана лишил Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, которая пологалась ему как бывшему главе государства. Перед этим депутатами были переданы в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, часть из которых ведомство поддержало. По версии парламентариев, Атамбаев причастен к коррупции при модернизации Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.