На бывшую первую леди Кыргызстана Раису Атамбаеву открыли уголовное производство

На жену бывшего президента Кыргызстана Раису Атамбаеву открыли уголовное дело. Об этом передает Радио Азаттык.

Согласно данным ведомства, на жену бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раису Атамбаеву открыли уголовное производство в рамках дела бывшего заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева. Об этом журналистам заявила сама бывшая первая леди Кыргызстана.

"Сейчас я узнала, что в рамках дела Арабаева с сегодняшнего дня на меня открываются уголовные дела. Хочу сказать, что я никогда не вмешивалась в дела судей, я знала, что политика – это грязное дело, и старалась не вмешиваться в нее. Я даже не знаю ни одного судью", - сказала Атамбаева.

Данную информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре "Азаттыку". Материалы зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП).

Манас Арабаев был задержан 2 июня, в его адрес было возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция". По данным Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики (ГКНБ), он подозревается в злоупотреблении должностным положением в интересах отдельных преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов предпринимательства иностранных инвесторов.

2 июля в эфире телеканала "Ала-Тоо 24" была показана программа, в которой заявлялось о причастности супруги бывшего президента Раисы Атамбаевой к рейдерскому захвату имущества зарубежных инвесторов. В сюжете Манас Арабаев дал соответствующие показания правоохранительным органам. 5 июля Арабаев был выпущен под домашний арест. Меру пресечения изменил Первомайский районный суд Бишкека.

По словам экс-первой леди старший сын Атамбаева Сейитбек Атамбаев был зверски избит.

Старший сын Алмазбека Атамбаева Сейитбек Атамбаев. Фото:kaktus.media

"Сейитбек в гипсе каждый день вынужден приходить на допросы в ГКНБ, МВД. На нашу семью идет сильное гонение, на племянника Атамбаева возбуждено уже два уголовных дела", - добавила Раиса Атамбаева.

Стало известно, что правоохранителями начали проводиться массовые обыски членов семьи Атамбаева. Так, по словам Раисы Атамбаевой, 10 милиционеров ворвались в дом тестя старшего сына и грубым образом провели обыски без предоставления какого-либо ордера или документов на разрешение обыска.

Дом Атамбаевых в Кой-Таше. Фото: kg.akipress.org

В государственной резиденции "Ала-рча" властями был опечатан дом Атамбаевых. Членам семьи доступ к личным вещам в доме запрещен. Жена чиновника сделала акцент на том, что дом был построен на личные средства Атамбаевых. Кроме того, был арестован личный счет семьи Атамбаевых, который существовал с 2002 года.

Дом Алмазбека Атамбаева в государственной резиденции "Ала-рча" Фото: kaktus.media

Жена экс-президента предполагает, что дом, в котором сейчас пребывает семья Атамбаевых в Кой-Таше также будет арестован. Тогда, она с детьми останется на улице. Она отметила, что на семье не зарегистрировано больше ни одной единицы жилья.

"С помощью вас, журналистов, я хочу обратиться к главе государства...Ведь мы все прекрасно знаем, что правители прошлого никогда не преследовали жен своих противников, их детей, их семьи, потому что это было ниже их достоинства. Разве выгодна будет эта ситуация его репутации, для всего народа Кыргызстана и мирового сообщества? Каким правителем он собирается остаться для будущих поколений?", - добавила Атамбаева .

14 августа один из сыновей Алмазбека Атамбаева Кадыр Атамбаев дал интервью "Новому Времени", в котором он рассказал, как обстоят дела внутри семьи чиновника.

"Отец всегда учил нас не сдаваться. Поэтому, мы сохраняем присутствие духа", - сказал сын чиновника.

На вопрос корреспондента: "Вы останетесь здесь жить или вас могут выселить?", - Кадыр Атамбаев ответил:

"Я должен быть здесь. Я должен жить здесь. Это земля моих предков".

Как сообщали Українські Новини, 7 августа киргизские силовики начали штурм резиденции 62-летнего Атамбаева в селе Кой-Таш. Ему предъявили обвинения по пяти пунктам, включая коррупцию, злоупотреблением властью и незаконным обогащением. 8 августа штаб экс-президента сообщил, что Алмазбек Атамбаев решил сам сдаться правоохранителям.