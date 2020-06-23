Экс-президента Кыргызстана Атамбаева посадили на 11 лет с конфискацией имущества

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, арестованного в августе 2019 года, приговорили к 11 годам тюрьмы. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Суд в Бишкеке (Кыргызстан) признал бывшего президента Алмазбека Атамбаева виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева.

В список имущества, которое подлежит конфискации, вошли пять автомобилей, земельные участки в Чуйской и Иссык-Кульской областях Киргизии. Также конфискуются бывшие в собственности Атамбаева компании ОАО "Медиа Форум" ОсОО "Форум", "Автомаш" и телеканал "Апрель", а также счета и ценные бумаги в ряде киргизских банков.

"Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества", — огласил судья.

В деле о незаконном освобождении криминального авторитета Батукаева в коррупции подозревают 19 бывших чиновников Кыргызстана. 14 подозреваемых подписали соглашения о сотрудничестве со следствием.

Как сообщали Укранїнські Новини, 7 августа 2019 года, спецслужбы Кыргызстана попытались штурмовать резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека. Но сделать им этого не удалось, поскольку на защиту экс-главы государства стали его сторонники, в ходе чего возник жесткоий конфлкит, где погиб человек.

После ареста Атамбаева, на его супругу, Раису Атамбаеву открыли уголовное производство.