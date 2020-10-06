Женщина утопила в Северно-Крымском канале своего тяжело больного сына

После того, как стало известно об убийстве 6-летнего мальчика его собственным отцом, полицейские Херсонской области рассказали о похожем случае: 36-летняя мать утопила своего тяжело больного сына в Северо-Крымском канале.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

О пропаже ребенка заявил его 41-летний отец. Он рассказал, что не живет вместе с женой, но каждый день видит, как его жена гуляет во дворе с ребенком. Однако два дня подряд он не видел их обоих и не смог застать их дома. На звонки мать ребенка не отвечала.

Полиция смогла застать женщину дома в депрессивном состоянии. Она объяснила, что ребенок был болен от рождения и недавно состояние ухудшилось.

"Отчаявшись в его выздоровлении, женщина вместе с сыном села в рейсовый автобус и поехала в Скадовский район. Там они вышли на остановке недалеко от Северо-Крымского канала. Она пояснила, что хотела покончить жизнь самоубийством и якобы вместе с сыном прыгнула в воду", - говорится в сообщении.

Однако женщина смогла выплыть, но ее 4-летний больной сын – нет. Впоследствии тело мальчика впоследствии нашли у берега.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Умышленное убийство" и назначили ряд экспертиз, среди которых и судебно-психиатрическая. За содеянное женщине грозит от 10 до 15 тюрьмы.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове полицейские задержали на улице обнаженную женщину с ножом, которая держала пакет с отрезанной головой своей дочери.

Годом раньше в Житомирской области в одном из сел Овруцкого района отец убил свою 5-летнюю дочь, а после сжег ее тело в печи дома.

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