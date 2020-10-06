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06 жовтня 2020, вівторок, 08:30 12
Події 2020-10-06T09:45:01+03:00
Українські Новини
Жінка втопила в Північно-Кримському каналі свого тяжко хворого сина

Жінка втопила в Північно-Кримському каналі свого тяжко хворого сина

Кира Молчанова
вбивство, дитина, Херсонська область, Поліція, Вбивство дитини
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

Після того, як стало відомо про вбивство 6-річного хлопчика його власним батьком, поліціянти Херсонської області розповіли про схожий випадок: 36-річна мати втопила свого тяжко хворого сина в Північно-Кримському каналі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

Про зникнення дитини заявив його 41-річний батько. Він розповів, що не живе разом з дружиною, але кожен день бачить, як його дружина гуляє у дворі з дитиною. Однак два дні поспіль він не бачив їх обох і не зміг застати їх вдома. На дзвінки мати дитини не відповідала.

Поліція змогла застати жінку вдома в депресивному стані. Вона пояснила, що дитина була хвора від народження і недавно стан погіршився.

"Зневірившись в його одужання, жінка разом з сином сіла в рейсовий автобус і поїхала до Скадовського району. Там вони вийшли на зупинці недалеко від Північно-Кримського каналу. Вона пояснила, що хотіла покінчити життя самогубством і нібито разом з сином стрибнула в воду", - йдеться в повідомленні.

Однак жінка змогла виплисти, але її 4-річний хворий син - ні. Згодом тіло хлопчика знайшли біля берега.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею "Умисне вбивство" і призначили ряд експертиз, серед яких і судово-психіатрична. За скоєне жінці загрожує від 10 до 15 в'язниці.

Як повідомляли Українські Новини, в Харкові поліціянти затримали на вулиці оголену жінку з ножем, яка тримала пакет з відрізаною головою своєї дочки.

Крім того, 27 травня до Головного управління Національної поліції в Житомирській області надійшла інформація про те, що в одному з сіл Овруцького району батько вбив свою 5-річну доньку, а після спалив її тіло в печі будинку.

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