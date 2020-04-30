В Харькове на улице задержали обнаженную женщину с ножом и головой дочери в пакете

В четверг, 30 апреля, в Харькове полицеские задержали на улице обнаженную женщину с ножом, которая держала пакет с отрезанной головой своей дочери, в то время, как ГосЧС ликвидировала пожар недалеко от арсенала в Балаклее Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Харьковской области.

Так, сообщается, что в четверг около 06:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский Путь идет обнаженная женщина. Выехав на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная женская голова.

Объяснять и рассказывать полицейским о том, что произошло женщина отказалась. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорского отдела полиции.

"30 апреля в 8:25 из службы "102" в Дергачевского отдела полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Человек живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью", - добавили в полиции Харькова.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Українські Новини сообщали о том, что 10 апреля в Харькове скорая попала в ДТП.

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